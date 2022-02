Como os oceanos podem ser importantes na luta contra as alterações climáticas

Perto de 22 milhões de toneladas de dióxido de carbono chegam aos oceanos todos os dias.Uma das soluções para inverter a acidificação passa pela anulação dos combustíveis fósseis, mas essa é uma alternativa que o esquema económico global não deverá permitir no futuro mais próximo.





É neste cenário que alguns cientistas veem nos oceanos uma arma potencial para retirar dióxido de carbono da atmosfera. Como? Mudando a alcalinidade das águas para que absorva mais dióxido de carbono, onde se torna mais estável do que na atmosfera.



Já existem processos de captura de carbono da atmosfera





É um processo caro, que “suga” o carbono do ar, denominado de captura direta de carbono. O carbono é depois armazenado, normalmente colocado numa reserva geológica, onde se espera que permaneça por tempo indefinido.



Em dezembro de 2021, a Academia Nacional das Ciências nos Estados Unidos publicou um estudo que avaliava a possibilidade de serem os oceanos a capturar o carbono, mantendo simultaneamente a saúde das águas e das espécies marinhas.









De acordo com o estudo, este processo não só podia resolver o problema da acidificação como iria dar oportunidade às águas de absorverem maiores quantidades de carbono, retirando-o da atmosfera e anulando o efeito de estufa.



Em declarações a “devido à sua alta alcalinidade, o oceano tem capacidade para armazenar 50 vezes mais carbono inorgânico do que a atmosfera”.



Scott Doney, que liderou o painel da Academia Nacional de Ciências autora do estudo, revelou que, “trabalhando para o aumento da alcalinidade das águas, estaremos potencialmente a aumentar a capacidade dos oceanos para remover o dióxido de carbono da amosfera”.



Doney notou também que as rochas ígneas há muito estão num processo de erosão com a água, pelo que os benefícios desta situação são já conhecidos. O cientista explicou que pode ser utilizado um processo eletroquímico para acelerar este processo de erosão e com ele atenuar o problema da acidificação da água.



Quando a alcalinidade da água é aumentada, existem reações químicas que fazem com que o dióxido de carbono seja absorvido pelos oceanos e se transforme noutras moléculas que ficam depositadas nas águas.



Mas, apesar da esperança que suscita, subsistem algumas dúvidas quanto a este método. “Nós sabemos que a acidificação da água do mar pode ter efeitos negativos na vida marinha. Talvez uma descarga de alcalinidade também possa ter esse efeito. Ainda não estudámos essa situação em detalhe”, disse Doney.



Uma outra proposta para usar os oceanos como “esponja” de carbono envolve a indução de eletrólise (separar a água e torná-la em hidrogénio e oxigénio) para remover o dióxido de carbono da água, prendendo-o em sais minerais, chamados carbonatos.



Gaurav Sant, um professor de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade da Califórnia, vai iniciar o processo, denominado de “SeaChange”.



“Fazemos isto de duas maneiras. Fazemo-lo ao retirar dióxido de carbono da água e prendê-lo em carbonatos e fazemo-lo também ao produzir hidróxido mineral, que aumenta a alcalinidade, de forma subtil, nas águas do mar. Já que a capacidade da água do mar para absorver dióxido de carbono está ligada ao pH, um aumento pequeno da alcalinidade permite absorver dióxido de carbono da atmosfera”.



Os carbonatos minerais, que contêm o dióxido de carbono aprisionado, podem ser lançados ao mar, lugar onde permaneceriam estáveis, de acordo com Gaurav Sant. O professor acredita que, devido à enorme capacidade do oceano para absorver carbono da atmosfera, o processo será barato se for usado em massa e caso seja demonstrado que é um método seguro.



O plano de Sant vai arrancar no final do ano na cidade de Los Angeles e no Sudeste da Ásia. O investigador explicou que as primeiras demonstrações vão anular entre 100 a 1000 quilogramas de dióxido de carbono do oceano todos os dias.



“Como adicionámos dióxido de carbono à atmosfera nos últimos 200 anos e os oceanos absorveram grande parte, os mesmos ficaram mais ácidos. Num nível alto, a média de pH dos oceanos passou de 8.2 para 8.1. O SeaChange não quer fazer mudanças drásticas ou intervenções nos oceanos. O que queremos realmente é o aumento marginal da alcalinidade que permita mais absorção e aumento da capacidade de armazenamento dos oceanos”.



Assim, este processo traria o pH das águas do mar de volta aos níveis dc antes do início da revolução industrial, permitindo reverter alguns dos danos causados desde então.



Muitos críticos da captura de carbono usarão o argumento da viabilidade destes métodos como desculpa para a continuação do uso de combustíveis fósseis. Mas Sant defende que, pelo contrário, estes devem ser completamente eliminados: “Estamos num ponto de inflexão em que gerir a situação do carbono se irá tornar num dos maiores desafios da humanidade no próximo século”.