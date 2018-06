Como os trabalhadores da Google abateram os drones do Pentágono

RTP08 Jun, 2018, 19:17 | Mundo

O Pentágono e a Google puseram de pé o projecto, com vista a equipar os drones com um software de inteligência artificial, que lhes permita "aprenderem" com a sua experiência e aperfeiçoarem a capacidade de atingir os seus alvos. O anúncio da colaboração ocasionou imediatamente uma reacção de protesto por parte de numerosos trabalhadores e, em breve, uma campanha para pôr termo à colaboração entre a Google e o Pentágono.









A plataforma digital norte-americana Jacobin publicou agora uma entrevista com um dos organizadores da campanha, sob o nome suposto "Kim".

A campanha contra o "Projecto Maven"



O entrevistado relata que a campanha começou em setembro de 2017 e que em janeiro de 2018 trabalhadores de vários departamentos apresentaram a Diane Greene, administradora da Google, as suas objecções.







Os organizadores da campanha, constatando que a Google parecia inabalável na decisão de ir por diante com o projecto, começaram a divulgar os seus argumentos pelos canais internos da empresa. Foram então surpreendidos por uma avalanche de comentários favoráveis, de muitos outros trabalhadores, que os encorajou a enviarem uma carta aberta ao presidente da Google, Sundar Pichai.





Apoiados na tradição de abertura e de debate existente na empresa, os trabalhadores promoveram uma assembleia, muito concorrida. Depois desta, a carta aberta juntou assinaturas aos milhares e vários grupos de trabalho começaram a promover a campanha na imprensa e nas redes sociais.





A partir de abril, a campanha alargou-se aos trabalhadores de outras empresas como a Amazon, a IBM e a Microsoft, que igualmente apelaram à Google para cancelar o Projecto Maven, e às restantes empresas para recusarem trabalhar com o Pentágono. E, em maio, uma carta aberta de diversos académicos prestigiados fizeram igualmente conhecer o seu apoio à campanha através de mais uma carta aberta.





Em resposta à crescente pressão interna e externa, a direcção da Google anunciou que iria promover três grandes conferências de duas horas para discutir o Projecto Maven, uma para cada área de actividade - América, Ásia e Europa. A direcção iniciou as reuniões dividindo os participantes em vários grupos, a pretexto de promover a expressão de todas as opiniões.





Embora a direcção da empresa quisesse fazer passar, e tenha defendido a imagem, do contrato como algo de pequena dimensão, e voltado apenas para aplicações não-ofensivas, e sem quaisquer perspectivas de continuidade, foi-se tornando evidente que se tratava afinal de um projecto-piloto, precursor de vários outros. E o contrato modesto, de 9 milhões de dólares, revelou-se subitamente como um grande negócio que no limite de várias renovações e alargamentos poderia atingir 10 mil milhões.







As revelações fragilizaram de tal modo a direcção da Google que esta acabou por anunciar, em 1 de junho, que não iria renovar o contrato, quando terminar o actual. Em todo o caso, a campanha vai prosseguir para obter a anulação do contrato que, de outro modo, apenas expira em março de 2019.



Motivos para o sucesso da campanha

O entrevistado por Jacobin explica esta ruptura da Google com a tradição militarista de Silicon Valley, sempre muito próxima do complexo militar-industrial, por um complexo de factores em que avulta, entre outros, a composição altamente internacionalizada da força de trabalho ao serviço da Google. Para muitos trabalhadores da Google, os drones do Pentágono são sinónimo de armas mortíferas que sobrevoam os seus países, as suas cidades, as suas famílias - e que por vezes abrem fogo contra civis.





Além disso, a eleição de Donald Trump para a presidência contribuiu para politizar essa força de trabalho. Logo após a tomada de posse do novo presidente, houve uma primeira campanha no ramo das tecnologias de informação contra a base de dados que Trump queria organizar sobre todos os muçulmanos residentes nos Estados Unidos. Um documento com o título Never Again ("Nunca Mais") obteve em dezembro de 2016 cerca de 3.000 assinaturas de trabalhadores do sector.



O entrevistado "Kim" considera, então, que a campanha contra o Projecto Maven é um desdobramento e actualização do documento "Nunca Mais". Com o primeiro grande êxito da campanha, em 1 de junho, muitos trabalhadores começam mesmo a manifestar interesse em filiarem-se nos sindicatos - algo completamente inédito neste sector.