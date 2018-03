Como se equilibra um triângulo? - Opinião de Germano Almeida

Germano Almeida, Analista de Política Internacional21 Mar, 2018, 12:19 | Mundo

Vivemos tempos de contrassenso.



É fácil anunciar “o fim do mundo como o conhecíamos”, mas repetem-se os falsos positivos de que “afinal isto pode nem ser assim tão mau”.



Esqueçam a ilusão de um “grande entendimento” capaz de garantir mais algumas décadas da “Longa Paz” iniciada no pós II Guerra Mundial: seis décadas de constante diminuição do número de conflitos entre estados entre 1950 e 2010, tendência que os últimos sete anos travaram.



Se até aos anos 90 do século passado foi fácil identificar um “equilíbrio pelo terror” entre duas superpotências, o cenário atual comporta muito maior indefinição e, por consequência, ainda mais riscos.



Há um novo triângulo a ter em conta. E ninguém pode garantir que os americanos ainda sejam a ponta superior de um desenho a três, com russos e chineses a ganharem protagonismo cada vez maior.



A tensão entre as potências internacionais já não é uma perspetiva ameaçadora: é mesmo a realidade em que vivemos.



A grande questão não é a de saber se há um risco de escalada de hostilidade. O ponto está no grau desse risco já em curso. Até onde isto poderá chegar?



Os russos interferiram na escolha do atual presidente americano (serviços de inteligência e Comissão Mueller sabem, neste ponto, que já não se trata de uma questão, mas de uma afirmação).



Os EUA prometem guerra comercial a europeus e chineses e afundam-se na ambiguidade com Moscovo (suposta afinidade política e de estilos entre Trump e Putin, mas claro agravamento de tensão diplomática e política com a manutenção das sanções).



O recente episódio da felicitação de Trump pela reeleição de Putin foi um excelente exemplo dessa ambiguidade: o Presidente dos EUA ignorou os conselhos dos assessores diplomáticos e políticos e deu prioridade à empatia com o homólogo russo.



No novo conceito estratégico de segurança nacional, divulgado há três meses, a Administração Trump aponta as “potências revisionistas” (China e Rússia) como as principais ameaças, retirando, pela primeira vez desde o 11 de Setembro de 2001, o terrorismo como inimigo público número 1 da América.



Os sinais estão todos à vista – e não seria prudente minimizá-los, por muito que, por vezes, eles nos escapem.



Nos EUA há um Presidente impreparado e egocêntrico, que desdenha os benefícios da coesão da sua equipa e apenas olha para os seus interesses individuais.



Com Trump na Casa Branca, a administração americana passou a ser, ela própria, um fator de desequilíbrio e ameaça. Nem nas séries televisivas se imaginara tal coisa.



A vulnerabilidade americana abriu a caixa de Pandora. Mas está longe de ser o único fator de perturbação.



Do Kremlin foi-se construindo um “czar” dos tempos modernos, com uma capa da racionalidade pragmática mas uma folha de serviços que apresenta um rol impressivo de desrespeito pelos direitos humanos e propensão para baralhar os dados das democracias ocidentais.



O padrão de Putin aponta para agressividade, interferência externa e capacidade de explorar as fragilidades das potências rivais.



Por isso fez tudo para dar gás à candidatura circense de Trump (ainda que, numa fase inicial, talvez não levasse muito a sério a possibilidade de Donald poder mesmo chegar à Casa Branca).



Por isso fez tudo para que Marine Le Pen tivesse hipóteses reais de entrar no Eliseu (não teve, mas conseguiu fazer abalar os alicerces da V República).



Por isso fez tudo para que o Reino Unido acordasse no dia seguinte ao referendo sob a espada de um Brexit não muito desejado… mesmo por muitos dos que quiseram dar um sinal de protesto aos ditames de Bruxelas.



E há o caso chinês que tem que ser levado cada vez mais a sério.



Xi Jinping, investido de um poder vitalício, mantém a atitude bizantina de quem gosta de influenciar na sombra.



Mas quem confundir discrição com modéstia no comportamento de Pequim só pode ser apanhado de surpresa pela ascensão chinesa - e nem vai ter que esperar muito.



A China já conta os anos para preparar a ultrapassagem aos EUA como maior economia mundial (há quem antecipe que lá para 2030, há quem arrisque que pode ser ainda antes).



O que já não oferece grande dúvida é que será apenas uma questão de tempo. Talvez uma década.



O valor do PIB, convenhamos, não é tudo.



O “nosso” mundo, em muitos indicadores – no “mindset”, na cultura de massas, na estética, no imaginário cultural – continuará a ser muito mais “americano” do que “chinês”, mesmo que a diferença na criação de riqueza e na influência internacional estejam a diminuir a olhos vistos.



Isso não muda num ciclo eleitoral (mesmo que em Washington esteja um Presidente de perfil disruptivo como Donald Trump), nem sequer numa geração.



Mas os maus exemplos que o atual Presidente dos EUA já deu em apenas 14 meses fazem-nos temer o pior.



Com Trump já não podemos esperar que a América pelo menos tente defender o que é suposto ser o mais certo.



O 45.º Presidente dos EUA é um isolacionista e um protecionista.



Não tem nas suas prioridades estratégicas colocar as fichas na defesa de valores fundamentais para o espírito americano. Não se mostra particularmente sensível a questões como os Direitos Humanos e não perde grande tempo em censurar publicamente outros líderes autoritários ou ditatoriais.



Trump definiu-o assim no discurso de posse: “Sou presidente da América, não sou presidente do mundo”.



Em Davos e no anúncio de imposição de tarifas comerciais ao aço e alumínio, foi mais longe: pôs de lado uma visão global sobre os benefícios do comércio internacional e olhou para as contas da balança comercial americana como único aspeto a ter em conta.



Trump não é bem um Presidente dos Estados Unidos. É mais uma espécie de merceeiro em ponto grande, que não se importa muito com o que se passa nas lojas do outro lado da rua.



O atual líder americano parece acreditar verdadeiramente numa visão de fechamento e hostilidade. E isso reflete-se em vários aspetos desta tão bizarra como lamentável presidência.



Ao sair do Acordo de Paris, não se importou de contribuir para a degradação do prestígio da imagem americana. Ao rasgar a presença dos EUA no TPP não fez caso da “via verde” que acabara de abrir para a China liderar o espaço indo-pacífico.



E, depois, há a Síria e a escalada de conflito no Médio Oriente.



O “retraimento” americano tinha começado com Obama, mas era apenas estratégico. Com Trump podemos mesmo falar em “desistência”.



Olhemos para o que aconteceu na Síria nos últimos meses: os russos a ajudar as forças de Assad a combater os rebeldes instalados em Ghouta oriental; os turcos a pilhar Afrin, cidade síria onde se instalara um grupo curdo YPG.



Tudo isto com o beneplácito americano. Trump, pela omissão, deu ‘carta branca’ a Putin e Erdogan para tratarem dos respetivos interesses, fechando os olhos a massacres de populações civis.



No caso de Afrin, há uma falha moral claríssima: a estratégia para derrotar o Daesh teve como elemento fundamental a aliança com os curdos como combatentes no terreno. O modo como Trump os deixou ao abandono perante este avanço turco diz tudo sobre o que (não) podemos esperar da atual liderança americana.



Comparada com esta atitude complacente da Administração Trump em relação ao que russos e turcos têm feito na Síria, a tão recordada “falha de Obama em 2013” ao não agir contra Assad, apesar do líder sírio ter “violado as linhas vermelhas do uso de armas químicas”, merece, no mínimo, uma revisão de sentença.



Por muito que seja um exemplo fácil de dar (e tão repetido ele tem sido ainda hoje, quase cinco anos depois), essa tal “falha de Obama” nem aos calcanhares chega em gravidade e dimensão, se a contrabalançarmos com o silêncio cúmplice de Trump sobre esta fase da tragédia síria.



Trump elegeu o Irão como grande inimigo americano no Médio Oriente – e esse tem sido outro fator de perturbação vinda de Washington.



A obsessão por rasgar o acordo nuclear assinado por Obama já custou a queda de Rex Tillerson e gerou uma inflexão da política americana para o Médio Oriente.



A Arábia Saudita passou a ter ainda maior preponderância (o príncipe Mohamed bin Salman, novo homem forte em Riade, já teve direito a receção especial na Casa Branca), Israel ganhou músculo, desequilibrando o papel supostamente mediador dos EUA na questão israelo-palestiniana. O reconhecimento de Washington de Jerusalém como capital israelita foi o momento mais simbólico deste novo clima.



No meio de tantos cisnes negros a aparecer no horizonte, há uma ameaça global a crescer e que talvez decorra da crescente instabilidade com que todos temos que nos mover: o regresso ao armamento.



Há quase um ano, Trump já se tinha gabado de ter usado no Afeganistão a “mãe de todas as bombas”. Mais recentemente, Putin garantia que os russos passaram a ter um “míssil nuclear fantástico, capaz de romper qualquer escudo, de voo imprevisível, que pode ignorar as linhas de interceção”.



Em maio, é suposto Trump encontrar-se com Kim Jong-Un, possivelmente na Coreia do Norte. O potencial de que tão inesperada reunião possa correr mal é enorme.



Ironia suprema: numa fase em que os grandes atentados terroristas parecem estar a diminuir e depois da derrota do Daesh nas zonas em que o domínio jihadista sunita foi mais evidente, a ameaça parece voltar a vir das principais potências, numa espécie de regresso indesejado da Guerra Fria, só que agora num “jogo” a três, com a China a intrometer-se nos dois polos clássicos (EUA/Rússia).



Já não chega saber de xadrez para analisar a grande política internacional. É cada vez mais importante perceber também de geometria: como se equilibra um triângulo?