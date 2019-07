Companhia aérea britânica cancela voos para o Cairo durante 7 dias por motivos de segurança

Na sexta-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido informou os cidadãos britânicos que desejem viajar para o Egito que há um risco elevado de terrorismo contra a aviação.



Em resposta à suspensão dos voos diários da British Airways, o governo egípcio anunciou que a companhia aérea Egypt Air vai aumentar a capacidade de voos com destino a Londres.



De acordo com os serviços diplomáticos britânicos mais de 400 mil cidadãos britânicos viajaram para o Egito o ano passado.