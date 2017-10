Companhia aérea Monarch fecha portas e deixa passageiros em terra

Foto: Darren Staples - Reuters

Em Portugal, são afectados até meio de outubro mais de 112 voos nos aeroportos de Faro, Funchal e Lisboa.



Contudo não há registo de problemas no regresso de passageiros ao Reino Unido, estando estes a serem colocados noutros voos com os destinos programados.



A Autoridade de Aviação do Reino Unido diz que esta é uma situação sem precedentes.



O governo de Theresa May já solicitou à Monarch que envie 30 aviões para trazer de volta ao país todos os passageiros que tinham voo marcado para o dia de hoje.