Companhia aérea Príncipe Air aguarda certificação em São Tomé

"Recentemente houve investidores que nos apresentaram um projeto [intitulado] Príncipe Air, como forma de oferecer viagens internas, não só para passageiros, mas também cargas, e criar rotas para a sub-região da costa oeste-africana, que creio ser importante para fomentarmos mais o turismo", disse Filipe Nascimento, em entrevista à Lusa a propósito dos 10 anos da declaração do Príncipe como reserva da biosfera pela Organização das Nações Unidas para a Ciência, a Educação e a Cultura (UNESCO).

Segundo o governante, há outras companhias aéreas interessadas em operar a partir do Príncipe, mas a Príncipe Air já apresentou o processo junto do Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC) e está em fase de certificação para obter os licenciamentos necessários para a operação.

O projeto, adiantou ainda, envolve investidores santomenses e estrangeiros.

Trata-se de "pessoas nacionais que já se dedicam a esta área em países estrangeiros, ou seja, são pessoas do ramo, da aviação civil, da indústria aeronáutica, que entendem que há um mercado também a explorar nosso país", afirmou.

O presidente do governo regional do Príncipe lembrou que a ilha vive permanentemente com dificuldades na conexão com a ilha de São Tomé, pelo que "a ligação aérea é determinante".

Para Nascimento, é preciso mais oferta em termos de capacidade dos aviões, regularidade dos voos e em termos de preços.

"Nos voos internos, de 30 minutos e 150 quilómetros, o passageiro, seja turista ou nacional, paga entre 200 e 300 euros por viagem", o que choca com a realidade do país, onde o salário mínimo anda na ordem dos 40 ou 50 euros.

Recordou que, no caso das evacuações médicas, é o governo regional que suporta os custos, o que "pesa muito para aquilo que são os parcos recursos" das autoridades da ilha.

Por isso, o governante defendeu a necessidade de promover a concorrência, um "aspeto muito importante para o funcionamento do mercado".

Além disso, referiu a necessidade de haver voos internacionais diretos para o Príncipe, uma vez que atualmente qualquer turista que queira visitar a ilha tem de passar por São Tomé, o que aumenta o tempo e o custo da viagem.

"Se nós quisermos efetivamente dar condições para o desenvolvimento do turismo no Príncipe de uma forma mais efetiva, mais autónoma, temos de seguir aquilo que é o exemplo que já se vive nas ilhas turísticas, caso da Madeira dos Açores, do Sal, da Boavista onde há voos internacionais diretos", disse, sugerindo a abertura a "mercados vizinhos", como Gabão, Guiné Equatorial, Angola ou Gana.

Nascimento disse que a abertura do Príncipe a voos internacionais diretos vai ao encontro do que pedem os investidores no turismo na ilha, que defendem que as taxas de ocupação dos hotéis precisam de ser maiores para justificar mais investimentos.

"Um dos aspetos mais delicados que [os investidores] nos apresentam é justamente a emissão de turistas. Hoje está tudo canalizado para aquele voo interno", lamentou, concluindo que "é preciso haver mais opções de entradas de voos" no país.

Atualmente, apenas a companhia aérea nacional, STP Airways, assegura a ligação aérea entre as ilhas de São Tomé e do Príncipe.

A ilha do Príncipe, que hoje cumpre 10 anos como Reserva da Biosfera da UNESCO, fez uma aposta no turismo como motor da economia, com uma abordagem de proteção e respeito pelo ambiente, na qual a população local e investidores estão "fortemente" empenhados.

O governo regional defende a aposta num segmento `premium`, voltado para o ecoturismo.