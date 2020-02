Companhias aéreas da China pedem para não cancelarem voos internacionais

“A capacidade das companhias aéreas está a ser reduzida no segundo maior mercado do mundo, com a mudança mais dramática nos horários”, afirmou a OAG Aviation Worldwide Ltd, adiantando que mais de 25 mil voos para a China vão ser cancelados esta semana. , afirmou a OAG Aviation Worldwide Ltd, adiantando que mais de 25 mil voos para a China vão ser cancelados esta semana. Este apelo por parte da Administração de Aviação Civil da China às companhias aéreas do país foi mencionado na conta da Xinhua na aplicação de mensagens chinês: o Weibo.





A epidemia que já matou mais de 400 pessoas na China levou a proibições ou restrições de viagens.



Apesar deste controlo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, disse que estas proibições de viagens são desnecessárias.



De acordo com os dados do provedor de estatísticas de aviação VariFlight, cerca de 41 companhias aéreas chinesas cancelaram quase dois terços dos 16.623 voos previstos. As transportadoras aéreas regionais de Hong Kong e Taiwan cancelaram 162 voos, enquanto 37 de outros países cancelaram 168 voos.



As estatísticas demonstraram também que, de 10 de janeiro a 3 de fevereiro, cerca de 90 mil voos foram cancelados.



O coronavírus já impossibilitou que milhões de chineses viajassem, levando a uma queda de 30 por cento para 1,3 mil milhões, em comparação ao ano passado.



