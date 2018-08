Compras só com identificação. Trump desfasado da realidade

RTP01 Ago, 2018, 17:13 / atualizado em 01 Ago, 2018, 17:22 | Mundo

Foi num comício em Tampa, na Califórnia, que Donald Trump afirmou que os norte-americanos precisavam de mostrar a identificação quando faziam compras no supermercado.De acordo com a Conferência Nacional de Legislaturas Estatais, 34 Estados exigem que os eleitores mostrem qualquer forma de identificação nas urnas. Os restantes 16 Estados utilizam outras formas de identificar os eleitores.





“Vocês sabem, se querem sair e comprar comida precisam de uma fotografia num cartão, precisam de identificação”, declarou o Presidente, repetindo novamente que quando ser quer “comprar qualquer coisa” é necessária identificação.





A frase foi utilizada para comparar o facto de alguns Estados não verificarem a identificação dos eleitores na altura do voto, medida com que Donald Trump e outros conservadores discordam.





“Neste país, a única altura em que não é necessária identificação, em muitos casos, é quando se quer votar por um Presidente, quando se quer votar por um senador, quando se quer votar por um governador ou um congressista”, continuou.





Os anos de Bush e o código de barras

The Washington Post. Por causa desta afirmação, o Presidente tem sido acusado de estar longe da realidade diária dos eleitores. Muitos acusam-no de nunca ter tido necessidade de ir ao supermercado fazer as próprias compras, como é referido no jornal





Jim Acosta, jornalista da CNN e um alvo recorrente das críticas do Presidente, afirmou num tweet que “Trump está fora de contexto… Não é preciso identificação para fazer compras”.

Trump out of touch here... you don’t need an ID to buy groceries. https://t.co/FmKaXbEQsc — Jim Acosta (@Acosta) 31 de julho de 2018

Trump says you need an ID to buy groceries... Honest question: What's the last time he's bought groceries? — Zeke Miller (@ZekeJMiller) 31 de julho de 2018

Mas as críticas não vieram apenas de jornalistas. Michael Avenatti, advogado de Stormy Daniels, também decidiu manifestar a sua opinião no Twitter.





People ask me why I think I can prevail against Mr. Trump. I tell them it’s because (1) I’ve bought groceries before and (2) I know you don’t need an ID to buy groceries. #Basta #FightClub — Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) 1 de agosto de 2018

Stormy Daniels, uma atriz pornográfica, contratou Michael Avenatti para tentar anular um acordo que fez com Donald Trump, ao abrigo do qual concordou receber 130 mil dólares para manter em segredo uma alegada relação entre os dois.





Também não têm faltado paralelos entre a afirmação de Donald Trump e o antigo Presidente George W. Bush, que em 1992 expressou admiração por ver como funcionava um leitor de código de barras de supermercado.





George H. W. Bush lost an election for not having any idea how a electronic scanner in a market worked. Trump thinks you need photo ID to buy groceries. May his ignorance come back to defeat him, not to mention his ignorance is 10,000 times Bush’s! https://t.co/36CY55K78D — John Dean (@JohnWDean) 1 de agosto de 2018

Acontece que nos Estados Unidos não é necessário apresentar identificação para fazer compras.Quando muito, esta pode ser solicitada quando se quer comprar tabaco, álcool, foguetes ou armas de fogo - por vezes disponíveis nos supermercados. Nesse caso, a identificação é pedida para garantir que o cliente tem idade para adquirir os produtos, tal como explica o Business Insider Já Zeke Miller, repórter da Casa Branca para a Associated Press, foi mais longe na sua crítica, perguntando: “Quando é que foi a última vez que ele foi às compras?”.“As pessoas perguntam-me porque é que acho que consigo prevalecer contra o senhor Trump. Digo-lhes que (1) Já fui às compras noutras ocasiões e (2) Sei que não é necessário identificação para fazer compras”.Node John Dean, antigo conselheiro da Casa Branca durante o Governo de Nixon, pode ler-se: "George HW Bush perdeu as eleições por não fazer ideia de como funciona um leitor de barras de supermercado. O Trump acha que é preciso identificação com fotografia para comprar comida”.No entanto, segundo a BBC , a Casa Branca afirmou que George W. Bush apenas tinha ficado impressionado com o facto de a máquina conseguir ler códigos de barras danificados.