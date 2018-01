Compromisso falhado para Orçamento dos EUA leva a encerramento parcial de serviços

Lusa20 Jan, 2018, 08:33 / atualizado em 20 Jan, 2018, 08:34 | Mundo

Esta paralisação parcial, apesar das intensas negociações entre republicanos e democratas e a intervenção do presidente norte-americano, coincide com o primeiro aniversário de Donald Trump na Casa Branca.



A proposta de Orçamento apresentada pelos republicanos obteve mais votos a favor (50) que contra (48), mas foram insuficientes para aprovar as verbas que exigiam o apoio de 60 senadores.



As negociações vão continuar este fim de semana.



A última vez que o Governo dos Estados Unidos teve de fechar por falta de fundos foi em outubro de 2013 com Barack Obama na Casa Branca, situação que durou 16 dias.



Então, Obama mandou para casa mais de 800 mil funcionários públicos – os considerados não essenciais -, encerrou museus e parques nacionais, e cancelou tratamentos experimentais em centros federais de investigação médica.