Compromissos assumidos pelos países no combate as alterações climáticas são insuficientes

Lusa

A poucos dias do início da COP 27, a Conferência das Nações Unidas que vai reunir líderes políticos e organizações ambientalistas no Egipto, Duarte Cordeiro avisa que, apesar do contexto de guerra e de crise económica, é preciso não perder o foco na protecção do planeta.