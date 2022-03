Comunidade de Santo Egídio pede ao exército senegalês para terminar operação contra rebeldes de Casamansa

O exército senegalês anunciou no domingo que tinha lançado uma operação contra os rebeldes de Casamansa, que tem como "principal objetivo desmantelar as bases" do líder militar rebelde, Salif Sadio, localizadas ao longo da fronteira norte com a Gâmbia.

O mediador Comunidade de Santo Egídio expressou "a sua profunda preocupação com o confronto armado que está agora a ter lugar" em Casamansa, num comunicado enviado hoje à agência de notícias francesa AFP.

Assim, a comunidade católica apela "ao fim das atuais operações militares conduzidas pelo exército senegalês" para "salvaguardar a estabilidade da zona em questão e manter aberto o caminho do diálogo".

Além disso, "reitera a sua total disponibilidade para continuar o processo de negociação, convencida de que só através de negociações razoáveis será possível uma paz definitiva em Casamansa".

A Santo Egídio contribuiu para a libertação, em meados de fevereiro, de sete militares senegaleses, membros da missão militar da África Ocidental na Gâmbia (Ecomig), realizada durante três semanas naquele país por homens de Salif Sadio, um líder militar do Movimento das Forças Democráticas de Casamansa (MFDC).

Casamansa, no sul do país entre a Gâmbia e a Guiné-Bissau, tem sido o cenário de um dos conflitos mais antigos do continente desde que os combatentes da independência tomaram as ruas com armamento rudimentar após a repressão de uma marcha do MFDC, em dezembro de 1982.