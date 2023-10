Comunidades judaicas em Espanha alertam para eclosão de antissemitismo

"Existe muitíssima preocupação porque o que tem acontecido não se se passava há anos em Espanha", afirmou o presidente da Federação de Comunidades Judaicas em Espanha, Isaac Benzaquen.

Entre as situações registadas nas últimas semanas em Espanha estão, além de mensagens e declarações nas redes sociais, um ataque a um hotel de Barcelona propriedade de israelitas, pinturas em casas particulares e um incidente numa sinagoga da cidade de Melilla, um enclave espanhol no norte de África, disse Isaac Benzaquen.

O presidente da federação realçou que em Melilla, onde "a convivência tem sido modelo", um grupo de pessoas tentou entrar numa sinagoga num momento de oração no interior, um incidente que considerou que "denota que algo está a mudar" e que é "muitíssimo preocupante".

Para Isaac Benzaquen, "tudo isto está a ocorrer em Espanha e acontece por causa do conflito" entre Israel e o grupo islamita Hamas, que controla o território palestiniano de Gaza, "mas também porque as mensagens não são positivas e não ajudam à solução".

O presidente da Federação das Comunidades Judaicas em Espanha disse não ter "qualquer dúvida" de que declarações recentes de ministras e de outros políticos espanhóis "constituem antissemitismo".

Ministras da plataforma de esquerda e de extrema-esquerda Unidas Podemos têm criticado Israel por causa da atuação em Gaza e outros territórios palestinianos.

Isaac Benzaquen considerou que declarações que atribuem a Israel "crimes de guerra" ou falam de "genocídio" cometido pelos israelitas, como as das ministras espanholas, são antissemitas.

"Lamentavelmente, parte do Governo tem uma postura diferente [da do primeiro-ministro, o socialista Pedro Sánchez] e desproporcionada e que não acrescenta nada à solução e cria uma situação tensa na comunidade judaica", afirmou.

As declarações das ministras espanholas já tinham sido consideradas "imorais", "vergonhosas" e "alinhadas com o terrorismo" por parte de Israel, tendo o Governo de Madrid respondido, num comunicado, que as acusações de Telavive eram falsas, que "qualquer responsável político pode expressar livremente posições como representantes de um partido político numa democracia plena como é Espanha" e que só o primeiro-ministro e o ministro dos Negócios Estrangeiros falam em nome do executivo em matéria de política externa.

Isaac Benzaquen falava hoje em Madrid na apresentação do relatório anual do Observatório de Antissemitismo em Espanha, fundado em 2009 pela Federação de Comunidades Judaicas e pela associação Movimento Contra a Intolerância.

Segundo o responsável desta associação e codiretor do observatório, Esteban Ibarra, há uma "eclosão e uma emergência tremenda de antissemitismo", sobretudo, nas redes sociais, desde 07 de outubro, dia em que o Hamas, grupo considerado terrorista pelos Estados Unidos e pela União Europeia, atacou civis em território israelita, matando cerca de 1.400 pessoas. Outras 5.400 ficaram feridas e o Hamas fez 239 reféns.

Na resposta ao ataque, Israel tem bombardeado a Faixa de Gaza e, segundo o Hamas, já morreram mais de 8.000 de pessoas e mais de 20.000 ficaram feridas no território palestiniano.

Esteban Ibarra pediu prudência e responsabilidade aos políticos e aos meios de comunicação social na utilização da linguagem sobre este conflito, assim como "prudência nas declarações assumidas por Espanha e pela União Europeia".

Por outro lado, lamentou que não se estabeleça a diferença, nos discursos, de "Israel como país" porque "uma coisa é o Governo e o Exército e outra o conjunto do país".

"Se essa dissociação não se fizer, estamos a demonizar e a estigmatizar toda a comunidade", afirmou.

"Não temos qualquer problema com a expressão de solidariedade com o povo palestiniano ou críticas a uma política de um país ou com mobilizações pela paz, nenhum dos presentes quer nem guerras nem violências", acrescentou, depois de um apelo ao cuidado com as mensagens que se divulgam publicamente "porque estão a causar danos a muita gente".

Vivem em Espanha israelitas que contactaram estes organismos porque "têm muito medo, foram perseguidos", além de "pessoas com dupla nacionalidade e pessoas judias e amigos das comunidades judaicas", disse Esteban Ibarra.

Todas essas pessoas, "se não mesmo a sociedade no seu conjunto, estão a ser afetadas pela eclosão, a emergência tremenda de antissemitismo", acrescentou.

Em 2022, foram registados em Espanha 13 casos de antissemitismo num total de 1.869 delitos de ódio, segundo dados do Ministério da Administração Interna.

Esteban Ibarra disse hoje que o observatório que codirige foi fundado em 2009 porque as autoridades não detetavam os casos de antissemitismo, o que, no seu entender, continua ainda a acontecer.