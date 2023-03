Comunidades querem veto presidencial se voto postal perder primazia nas eleições

Pedro Rupio falava à agência Lusa no final de três dias de reuniões do CRCPE, em Lisboa, durante as quais foram mantidos encontros com o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, partidos políticos e a assessora do Presidente da República para o setor.

Uma das deliberações saídas destas reuniões foi a proposta ao Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas (CCP) para que quando este se reunir com o Presidente da República lhe sugira o veto presidencial, caso surja "uma iniciativa na Assembleia da República que retire a primazia do voto postal em eleições nacionais nas quais as comunidades portuguesas podem votar".

"Sabemos que haverá a possibilidade de retirar essa primazia e que, em vez do voto postal como primeira opção, seja o voto presencial. Temos muitas reticencias em relação a isso e tememos uma grande redução da participação eleitoral das comunidades portuguesas, daí avançarmos com esta recomendação, que vamos fazer ao Conselho Permanente" do CCP, disse.

Rupio considera que a medida seria um retrocesso, principalmente numa altura em que as comunidades pretendem ver estendida a possibilidade do voto por correspondência para as eleições presidenciais, o que ainda não é possível.

Recentemente, deu entrada na Assembleia da República um projeto-lei do PSD que visa o alargamento do voto por correspondência nas eleições presidenciais e europeias.

O CRCPE elegeu hoje uma nova direção, com Pedro Rupio, que não se recandidatou, a ser substituído por Alfredo Stoffel, sendo Sérgio Tavares o novo secretário.