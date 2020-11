Concelhos com mais casos de Covid são Freixo de Espada à Cinta, Lousada e Guimarães

No topo da Lista está Freixo de Espada à Cinta, no distrito de Bragança, com 3.729 casos por 100 mil habitantes. Segue-se Lousada, no distrito do Porto, com 2.686 casos. O terceiro concelho mais afetado é Guimarães no distrito de Braga, com 2.458 casos.