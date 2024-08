Concertos de Taylor Swift em Viena foram cancelados

O mais velho é suspeito de liderar uma célula terrorista do Estado Islâmico. A radicalização terá acontecido através da internet.



A polícia terá apreendido substâncias químicas usadas no fabrico de explosivos, que alegadamente seriam usados nos ataques.



Taylor Swyft tinha previstos três concertos em Viena, hoje, amanhã e sábado, com 65 mil pessoas previstas em cada um deles.



Por razões de segurança, todos os espetáculos foram cancelados.