Conclave inicia escolha do novo papa

A missa "Pro Eligendo Romano" tem lugar na Basílica de São Pedro às 9h00 em Lisboa e será presidida pelo decano do Colégio de Cardeais, que já havia celebrado a missa exequial do Papa Francisco, no dia 26 de abril.



Durante a tarde, os 133 cardeais eleitores vão recolher à Casa Apostólica de Santa Marta, no interior do Vaticano, e às 16h30, em procissão reúnem-se na Capela Sistina, para o início fechado do Conclave, fazendo a primeira votação.



A ordem de votação dos cardeais já está definida, de acordo com a precedência de cada um na hierarquia formal do Vaticano, ficando, no caso dos portugueses, o patriarca emérito de Lisboa Manuel Clemente com o número 38, seguindo-se António Marto (59.º), Américo Aguiar (97.º) e Tolentino de Mendonça (118.º).