Condenação de rebelde ugandês é passo importante na justiça, diz Human Rights Watch

O veredito de culpado no Tribunal Penal Internacional (TPI) mostra que os abusadores de direitos podem ser responsabilizados, mesmo que tenham passado anos desde os seus crimes, refere esta organização dos direitos humanos.

Dominic Ongwen é o primeiro líder do Exército de Resistência do Senhor a ser julgado pelo TPI e o primeiro a ser condenado por crimes do LRA em qualquer parte do mundo.

Os juízes declararam que Ongwen foi culpado de 61 acusações de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Os crimes incluem ataques à população civil, homicídio, tortura, perseguição, casamento forçado, gravidez forçada, escravatura sexual, escravatura, violação, pilhagem, destruição de propriedade, ataques à população civil e recrutamento e utilização de crianças com menos de 15 anos para participar nas hostilidades.

Os juízes não encontraram provas de coação ou doença mental ou deficiência que pudessem negar a sua culpabilidade pelos crimes.

"O LRA [sigla em inglês] aterrorizou o povo do norte do Uganda e dos países vizinhos durante mais de duas décadas", disse Elise Keppler, diretora de justiça internacional associada da Human Rights Watch.

"Um líder do LRA foi finalmente responsabilizado no TPI pelos terríveis abusos sofridos pelas vítimas. Os presumíveis violadores dos direitos deveriam ter em conta que a lei pode apanhá-los, mesmo anos mais tarde", acrescentou.

O LRA foi criado em 1987 no norte do Uganda entre as comunidades da região Acholi que sofreram graves abusos às mãos de sucessivos governos ugandeses.

A sua campanha teve inicialmente algum apoio popular, mas o apoio diminuiu no início dos anos 1990, à medida que o LRA se tornou cada vez mais violento contra civis.

O grupo, liderado por Joseph Kony, raptou e matou milhares de civis e mutilou muitos outros, cortando-lhes os lábios, orelhas, narizes, mãos e pés.

A brutalidade do LRA contra crianças foi particularmente severa. Ongwen tinha sido uma dessas vítimas, uma vez que foi raptado pelo LRA em 1990, quando tinha 10 anos.

O TPI não tem jurisdição sobre crimes cometidos por alguém com menos de 18 anos, mas Ongwen foi julgado por crimes que cometeu quando adulto.

O seu rapto quando criança e a brutalidade que possa ter experimentado devem ser considerados fatores atenuantes na sua sentença, defendeu a Human Rights Watch.

O LRA raptou mais de 30.000 rapazes e raparigas e forçou-os a tornarem-se soldados, operários e escravos sexuais. Foram forçados a espancar ou pisar até à morte outras crianças que tentaram fugir e foi-lhes dito repetidamente que seriam mortos se tentassem fugir.

No auge da atividade do LRA, no início dos anos 2000, cerca de 40.000 crianças, conhecidas como os "trabalhadores noturnos", fugiam todas as noites das suas casas no campo para dormir na relativa segurança das cidades para evitar o rapto.