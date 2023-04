Condenado a 13 anos e meio de prisão homem que raptou menina australiana

A magistrada do tribunal do estado da Austrália Ocidental, Julie Wager, disse que Kelly causou medo, angústia e trauma a Cleo e à família ao longo dos 18 dias que manteve a menina em cativeiro, durante os quais a menor passou várias horas sozinha e sem acesso ao mundo exterior.

"No mundo de uma criança de 04 anos, um dia é muito tempo. No mundo de uma criança de 04 anos, 18 dias é muitíssimo tempo", acrescentou a juíza ao proferir a sentença, na cidade de Perth, de acordo com a agência de notícias australiana AAP.

Cleo foi sequestrada na madrugada de 16 de outubro de 2021 enquanto dormia com a família no acampamento de Quobba Blow Holes, a cerca de 70 quilómetros da cidade de Carnarvon. Foi resgatada a 03 de novembro sem apresentar danos físicos.

A polícia, que realizou uma operação de grande escala, encontrou a menina trancada num quarto cheio de bonecas na casa de Kelly, em Carnarvon, a três quilómetros da casa da família de Cleo e a cerca de 895 quilómetros a norte de Perth, capital da Austrália Ocidental.

A magistrada destacou que Kelly escapou à pena máxima de 20 anos pelo sequestro da menor, porque se declarou culpado no início do processo judicial, em janeiro de 2022, além de apresentar problemas neurológicos e traumas que remontam à infância.

De acordo com o processo, o homem, de 37 anos, tem afeição por bonecas Bratz e fantasias com "crianças imaginárias" nas redes sociais.