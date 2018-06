Condenado a prisão perpétua autor do atentado com camião em Estocolmo

RTP07 Jun, 2018, 12:39 / atualizado em 07 Jun, 2018, 13:48 | Mundo

O uzbeque Rakmat Akilov, de 40 anos, tinha dito que queria punir a Suécia por se ter aliado à coligação contra o grupo extremista Estado Islâmico.



Durante todo o processo, Akilov nunca exprimiu qualquer tipo de arrependimento. “Será Alá que julgará se nós agimos bem ou mal”, repetiu o acusado perante o tribunal.As vítimas foram um homem britânico, uma mulher belga e três suecos, incluindo uma menina de 11 anos.





Em janeiro, foi acusado de homicídio relacionado com o terrorismo e tentativa de homicídio pelo ataque em Estocolmo com um camião roubado, a 7 de abril de 2017.



Durante o julgamento, Akilov disse ter recebido luz verde dos representantes do "califado islâmico" no Iraque e na Síria para realizar a operação suicida, mas o grupo Estado Islâmico nunca reivindicou o atentado.



Akilov foi considerado culpado de cinco homicídios de caráter terroristas e 119 tentativas de homicídio sobre as pessoas que estavam na rua.



O tribunal especial da capital, seguindo o pedido do Ministério Público, decidiu ainda a sua expulsão do país, no caso de uma eventual saída antecipada da prisão, acompanhada de uma interdição definitiva do território. Na prática, os condenados à penas mais severa prevista no código penal sueco cumprem em média 16 anos de prisão, adianta a agência France Presse.

Com ordem de expulsão



O camião atropelou várias pessoas numa das principais ruas pedestres da capital sueca. Percorreu cerca de 500 metros antes de chocar contra a montra de um centro comercial. O episódio durou cerca de 40 segundos.



O veículo acabou por não explodir, apesar de ter várias botijas de gás no seu interior e a intenção fosse matar o maior número possível de pessoas. O atacante esperava que o veículo explodisse, pensando que iria morrer no atentado.



Rakhmat Akilov fugiu do local, escapando-se pela rede de metro. Foi detido horas mais tarde numa estação de serviço no norte de Estocolmo.



O suspeito chegou à Suécia em 2014, na sequência de um pedido de asilo. A candidatura foi rejeitada em junho de 2016, tendo a agência decidido a sua expulsão do país. As autoridades indicaram que lhe foi dado um prazo para sair voluntariamente do país que terminou poucos meses antes de ter acontecido o atentado.



O atentado de Estocolmo provocou um debate aceso na Suécia sobre a incapacidade das autoridades para executarem as decisões de expulsão, num país que regista cera de 400 mil pedidos desde 2012. Isso significa um pedido por cada 25 habitantes, um número recorde a nível europeu.



c/ Lusa