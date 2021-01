Condenado a prisão perpétua o neonazi que matou um político alemão

Ernst era também acusado de homicídio na forma tentada contra um refugiado iraquiano, tendo sido absolvido dessa outra acusação . O tribunal considerou provado que Ernst, de 47 anos, tinha cometido o assassínio com motivações ideológicas racistas e de extrema-direita e a única possibilidade que ele tem de não passar na cadeia o resto da vida reside agora, teoricamente, na atitude de colaboração que venha a demonstrar com um programa de reabilitação social e de ruptura com essa mesma extrema-direita que o motivou a cometer o crime.





Um outro réu, Markus H., acusado de cumplicidade no assassínio, foi ilibado dessa acusação e condenado a um ano e meio de prisão por porte de arma não autorizada. Ernst tinha declarado à polícia que H. estivera no local do crime, mas os instrutores do processo mostraram-se cépticos sobre a validade desse depoimento, que o alegado cúmplice nega, e para o qual não existem outras provas se não a palavra do homicida.





A Procuradoria Geral tinha pedido para H. uma pena de prisão efectiva de nove anos e oito meses, considerando que ele fora uma espécie de guru, que induzira Ernst a vários comportamentos e possivelmente também ao assassínio do político democrata cristão. A acusação particular em representação da família de Lübke pedira também para H. a prisão perpétua, dando crédito às alegações de que também ele estivera presente no local do crime.