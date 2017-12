Condenados a dois e três anos de prisão oito trabalhadores de clube gay na Indonésia

Lusa15 Dez, 2017, 08:57 / atualizado em 15 Dez, 2017, 08:57 | Mundo

Os indivíduos estavam entre mais de 140 homens detidos na sequência de uma rusga, em maio, durante o que a polícia designou de festa sexual num `spa` em Jacarta.



A maioria foi libertada porque a homossexualidade não é ilegal na Indonésia, mas dez homens foram acusados ao abrigo de leis antipornografia.



Imam Shofwan, da Fundação Pantau, que tem estado a monitorizar o julgamento, disse que as sentenças foram conhecidas na quinta-feira.



A agência noticiosa norte-americano Associated Press tentou hoje sem êxito contactar o porta-voz do tribunal distrital do norte de Jacarta.



Os condenados incluem um diretor e vários empregados, incluindo `strippers`, um treinador de ginásio, recepcionista e um segurança.



Shofwan disse que as sentenças de outros dois acusados, que alegadamente praticaram sexo oral, foram adiadas para a próxima semana.