Condutor de camião presente a tribunal com acusações de homicídio

O suspeito, Maurice Robinson, 25 anos, natural de Craigavon, na Irlanda do Norte, será hoje presente ao tribunal de Chelmsford por videoconferência. O homem foi detido na passada quarta-feira, na altura em que foram encontrados 39 cadáveres dentro do contentor do camião que conduzia.







Sobre ele pendem 39 acusações de homicídio, conspiração para o tráfico de pessoas, conspiração para apoio à imigração ilegal e lavagem de dinheiro.





A identificação das vítimas prossegue. Apesar de a polícia ter afirmado ainda na semana passada de que se tratariam de cidadãos chineses, o relato de várias famílias no Vietname que suspeitavam haver familiares entre os mortos, lançou dúvidas.







Até agora, 24 famílias vietnamitas relataram o desaparecimento de familiares que suspeitam poderem estar entre as 39 pessoas encontradas mortas no camião.

A embaixada do Vietname em Londres anunciou a criação de uma linha telefónica de emergência destinada a receber pedidos de informação de familiares de pessoas desaparecidas. A polícia vietnamita tem recolhido amostras de cabelos e sangue para apurar o DNA destes cidadãos, para depois confrontar com os dados das autoridades britânicas.





O Governo britânico já enviou vários documentos para o Ministério da Segurança Pública vietnamita, numa tentativa de acelerar o processo de identificação das vítimas.







As dúvidas permanecem maiores do que as certezas neste caso. No fim de semana foi detido mais um condutor de camião, num porto em Dublin. As autoridades acreditam que se trata do homem que conduziu o contentor até Zeebrugge, o último ponto antes da passagem do Canal da Mancha até ao Reino Unido.







O homem, de 23 anos, é natural da Irlanda do Norte. A detenção resulta de uma investigação partilhada entre as autoridades belgas e a polícia da Irlanda do Norte, onde foi detido. “Estamos certos que este é o homem que conduziu o contentor até ao porto”, garante Eric Van Der Sypt, porta-voz do Ministério Público belga, que adiantou que as autoridades britânicas deverão agora pedir a extradição do homem.





A Polícia de Essex confirma que esta é “uma pessoa de interesse” para a investigação.





A investigação tenta agora apurar se o camião e contentor viajavam “sozinhos” ou se faziam parte de um “comboio” com mais dois contentores e que transportariam 100 pessoas no total.

Na semana passada tinham sido detidas três pessoas, que foram este domingo libertadas sob fiança. A polícia de Essex informou que um homem e uma mulher de 38 anos, ambos residentes em Warrington (norte de Inglaterra), e um homem de 45 anos, da Irlanda do Norte, foram libertados depois de interrogados.





Todos foram detidos por suspeita de tráfico de seres humanos e homicídio involuntário.





Segundo a imprensa britânica, a mulher agora libertada é a última proprietária conhecida do camião Scania utilizado para transportar o contentor frigorífico.





Os jornais, que ouviram a mulher e o marido – o outro detido de 38 anos - antes de serem detidos, escrevem que ambos negam qualquer envolvimento no caso e afirmam ter vendido o camião há cerca de um ano.





Os 39 corpos foram encontrados na manhã de quinta-feira numa área industrial de Grays, cerca de 30 quilómetros a leste de Londres e foram transferidos para o hospital de Broomfield, na cidade de Chelmsford, para serem autopsiados.