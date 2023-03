Conferência de dadores reúne-se para ajudar Síria e Turquia

No dia 6 de fevereiro deste ano, um sismo de magnitude 7,8 na escala de Richter e as réplicas que o sucederam devastaram regiões inteiras da Síria e da Turquia.De acordo com a informação disponível na página oficial da Comissão na internet, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson, no âmbito da presidência sueca, organizam uma conferência, em Bruxelas (Bélgica).





O objetivo da Conferência de Doadores é angariar fundos e coordenar a resposta de emergência nas zonas afetadas nos dois países. A conferência será organizada em coordenação com as autoridades turcas.





A Conferência estará aberta a todos os Estados-Membros da UE, aos países vizinhos, às Nações Unidas, às instituições financeiras internacionais e a outras partes interessadas que desejem contribuir e apoiar os esforços de ajuda de emergência.





O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) está atualmente a fazer uma avaliação do que é necessário fazer neste período pós-catástrofe para, antes da conferência, informar os doadores sobre as necessidades em termos de reconstrução e reabilitação.







"Seis semanas após os sismos devastadores que assolaram a Turquia e a Síria, unimo-nos para apoiar os sobreviventes desta tragédia. A nossa solidariedade continuará a ser tão forte como o foi nas primeiras horas após o sismo. Os povos da Turquia e da Síria devem estar cientes de que não os abandonaremos. Convido todas as nações e todos os doadores, públicos e privados, a contribuírem e a render homenagem aos que perderam a vida e ao heroísmo de todos quantos participaram nos primeiros esforços de intervenção e, mais importante ainda, a construírem, juntos, um futuro melhor para os sobreviventes", considerou Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia.







Enquanto Ulf Kristersson, primeiro-ministro da Suécia, fez questão de realçar que "os sismos ocorridos na Turquia e na Síria são uma catástrofe de proporções históricas. A perda de vidas e de lares e o sofrimento humano entristecem-me profundamente. As consequências são verdadeiramente terríveis. Na qualidade de Presidente do Conselho da União Europeia, a Suécia fará tudo o que estiver ao seu alcance para, juntamente com a UE e os parceiros internacionais, ajudar as pessoas afetadas nas próximas fases da reabilitação e recuperação".





Na sequência deste desastre pelo menos 50.000 pessoas morreram.



De acordo com as Nações Unidas, com o Banco Mundial, com Bruxelas e com o próprio governo da Turquia, a reconstrução nas áreas afetadas terá um custo aproximado de 94 mil milhões de euros.



As Nações Unidas estimam que mais de 8 milhões de pessoas na Síria precisem urgentemente de ajuda, incluindo 4,1 milhões de pessoas em áreas controladas pela oposição no Norte do país e quatro milhões de pessoas em áreas controladas pelo governo.



Desde a tragédia, 2,7 milhões de pessoas foram obrigadas a abandonar as suas casas por terem sido destruídas ou terem ficado fortemente danificadas.