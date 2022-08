Conferência de doadores debate apoio à Ucrânia

no encontro na capital dinamarquesa.”, refere o Ministério da Defesa da Dinamarca na sua página oficial na Internet.O ministro da Defesa dinamarquês, Morten Bødskov, e os seus homólogos ucraniano e britânico, Oleksii Reznikov e Ben Wallace, respetivamente, irão conduzir os trabalhos da conferência que vão decorrer no parlamento dinamarquês.Esta conferência em Copenhaga irá complementar o designado “Ukraine Defense Contact Group", grupo criado em abril na base aérea norte-americana em Ramstein, na Alemanha, com a participação dos ministros da Defesa de mais de 40 países.