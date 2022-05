Conferência de doadores. "Próximo passo é a reconstrução da Ucrânia", diz UE

“O próximo passo tem de ser a reconstrução da Ucrânia”, defendeu von der Leyen no final da Conferência Internacional de Doadores. “O Governo ucraniano vai precisar de cerca de cinco mil milhões por mês para pagar salários e serviços mínimos. Com o apoio dos nossos parceiros internacionais, estamos aqui para ajudar”, declarou.“O nosso sonho é começarmos o mais rapidamente possível com o investimento, para que este trabalho abra as portas ao desenvolvimento e à recuperação da Ucrânia”.

A presidente da Comissão Europeia lembrou ainda que Bruxelas "conseguiu mobilizar o seu poder económico contra a Rússia”, tendo já lançado cinco pacotes de sanções e estando a caminho do sexto, que inclui o embargo ao petróleo russo.

Ucrânia altera legislação para poder aceder a ativos russos



O primeiro-ministro da Ucrânia, que marcou também presença na Conferência Internacional de Doadores, sublinhou que o desde o início da guerra o país já recebeu “mais de 12 milhões de dólares em apoio financeiro e equipamentos”.“Este apoio é crucial. Neste momento estamos na fase mais difícil da nossa história, porque está em causa o destino do nosso país”, lamentou Denys Shmygal.O chefe de Governo ucraniano adiantou ainda que o país já começou a alterar a sua legislação “no sentido de a própria Ucrânia aceder a ativos russos, fazendo Kiev pagar pelas suas ações militares”.“Nós acreditamos na vitória da Ucrânia e no nosso futuro. É importante que a Ucrânia e os ucranianos vejam que vocês [doadores] estão connosco. Já repetimos várias vezes que a Ucrânia não vai desistir”, disse, relembrando o desejo do país de se juntar à União Europeia.