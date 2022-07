Conferência de Lisboa avisa que é preciso mais ambição para salvar os oceanos

Sob o tema “Salvar os Oceanos, Proteger o Futuro”, a conferência da ONU, a segunda sobre os oceanos, juntou em Lisboa cerca de 6.700 pessoas, com delegações de 159 países, que se fizeram representar por 15 chefes de Estado, um vice-presidente e 124 ministros.Na quinta-feira o secretário-geral da Conferência, Liu Zhenmin, assegurou queA declaração deve ser adotada na cerimónia de encerramento, entre as 15h00 e as 18h00, depois de um debate, durante a manhã, sobre o objetivo de desenvolvimento sustentável 14, proteger a vida marinha, e a ligação com outros objetivos de desenvolvimento sustentável.Também na quinta-feira em Lisboa o presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou que a França será a anfitriã de uma nova conferência das Nações Unidas sobre os oceanos, em 2025, organizada em conjunto com a Costa Rica.