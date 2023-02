Conferência de Segurança de Munique com Ucrânia como tema central

O chanceler alemão Olaf Scholz, o presidente francês Emmanuel Macron e a vice-presidente dos EUA Kamala Harris estão entre os 150 participantes na cimeira.No primeiro dia da conferência, Emmanuel Macron vai defender a criação de “meios para garantir a derrota da Rússia”, segundo avançaram fontes do Palácio do Eliseu (Presidência), acrescentando que o líder pretende também procurar “mecanismos para garantir a estabilidade da Europa”, de forma a evitar novos conflitos.que estará acompanhado pela vice-Presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, sendo que os dois pretendem ter, à margem da conferência, várias reuniões com representantes dos Governos de França, Alemanha, Reino Unido, Finlândia e Suécia.

Em 2022, a conferencia de Munique ocorreu poucos dias antes do início da guerra. Numa altura em que as tropas russas já se concentravam nas fronteiras com a Ucrânia, os líderes ocidentais exortavam o presidente russo Vladimir Putin a não invadir o país vizinho e acenavam com as consequências se o fizesse.

O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano Dmytro Kouleba, que deverá marcar presença na cimeira, já excluiu qualquer possibilidade de colocar um ponto final no conflito através da diplomacia.Os participantes na conferência irão também debruçar-se sobre a capacidade da NATO (Organização do Tratado do Atlântico Norte) de manter a solidariedade da Aliança a longo prazo e na crescente divisão entre o Ocidente e o Leste.Apesar da unidade criada pelas atuais circunstâncias, muitos Estados do Leste europeu, que fazem fronteira com a Rússia, sentem que os países ocidentais estão a agir de forma hesitante.Os chefes da diplomacia do G7 deverão reunir-se no sábado à margem da Conferência de Segurança de Munique.

Alargamento da NATO

O debate em Munique também deverá centrar-se no alargamento da NATO para incluir a Suécia e a Finlândia, que está sujeita ao acordo da Turquia e provavelmente permanecerá paralisada até as eleições presidenciais do país, previstas para este ano.O pedido de adesão da Ucrânia à Aliança Atlântica será também discutido, mas não se espera que leve a qualquer decisão a curto prazo, podendo, no entanto, passar por uma integração operacional a partir da cimeira da NATO marcada para julho em Vilnius.



A conferência, que se realiza todos anos desde 1963, é dominada pela presença de países da NATO e funciona como um termómetro dos debates de segurança da Europa, ajudando a identificar tendências futuras.

, como fez o Presidente russo, Vladimir Putin, em 2007, quando, pela primeira vez, acusou publicamente os Estados Unidos de apoiarem uma expansão irracional da NATO para o Leste.Com a Alemanha e a França a anunciaram financiamentos de milhões de euros para apoiar e desenvolver os seus exércitos, face ao novo contexto geopolítico, levantando questões cruciais para as empresas do setor que passam quer pela captação desses investimentos, quer pelas regras impostas.

Relações UE – China

Em cima da mesa da Conferência de Munique vai estar também a relação da Europa com a China em áreas tão variadas como tecnologia, comércio, energia e preparação para eventuais futuras pandemias.

O diretor do Gabinete da Comissão de Negócios Estrangeiros do Partido Comunista da China, Wang Yi, considerado como o arquiteto da política externa do país, também estará em Munique, onde fará um discurso para “deixar claro o compromisso da China para com o desenvolvimento pacífico” e “partilhar a posição da China em questões de interesse internacional”.

A tensão entre os Estados Unidos e a China, exacerbadas pelo balão chinês que sobrevoou o espaço aéreo norte-americano, pode também figurar nos temas em debate em Munique.



Em fevereiro de 2022, pouco antes do início da invasão russa da Ucrânia, os Presidentes russo e chinês, Vladimir Putin e Xi Jinping, respetivamente, proclamaram “amizade ilimitada” entre os países.Em novembro, o chanceler alemão foi a Pequim onde se encontrou com o Presidente chinês. E na quinta-feira, o Palácio do Eliseu confirmou que uma visita de Emmanuel Macron à China “no primeiro semestre deste ano” estava a ser “preparada”.

Outros temas que poderão estar em debate

Outro dos tópicos que provavelmente vai estar em debate é a energia, já que os acordos para adotar uma energia verde continuam a ser comprometidos pela atual crise de segurança energética.

A cimeira de Munique deverá ainda dedicar algum tempo aos temas de tecnologia e de segurança cibernética, especialmente entre a União Europeia e os Estados Unidos.







c/agências