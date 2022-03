Conferência Episcopal pede a cristãos que ajudem e acolham refugiados

Em comunicado emitido após uma reunião seu Conselho Permanente, pede ainda "todo o apoio às famílias ucranianas em Portugal no acolhimento dos seus familiares".

O apoio aos ucranianos poderá ser materializado "através da Cáritas e de outras instituições da Igreja, em articulação com organismos como a Plataforma de Apoio aos Refugiados", pede a CEP.

No dia 29 de março, e no âmbito do Conselho das Conferências Episcopais da Europa, Portugal assumirá a responsabilidade de promover uma oração "pela paz na Ucrânia e pelas vítimas" da covid-19, com uma prece especial a ser incluída na Oração dos Fiéis da missa, em que se inclui uma referência ao "povo ucraniano, perseguido na sua terra e disperso pelo mundo".

No comunicado, o Conselho Permanente da CEP deseja "o rápido restabelecimento da paz" na região em conflito.

O organismo invoca ainda uma mensagem do Papa Francisco às Jornadas Mundiais da Juventude que se realizarão em 2023 em Portugal em que Francisco afirma: "estou a olhar para Portugal, estou a olhar para Lisboa, estou a olhar para Fátima".

"No meio de todas estas crises, vós tendes de preparar e ajudar para que o evento de agosto de 2023 seja um evento jovem, um evento fresco, um evento com vida, um evento com força, um evento criativo", pede Francisco.

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que causou pelo menos 406 mortos e mais de 800 feridos entre a população civil e provocou a fuga de mais de dois milhões de pessoas para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.