Conferência Episcopal Timorense pede para que se respeite decisão de expulsão de ex-padre

"O senhor Richard Daschbach já recebeu a sua sentença pela Doutrina da Fé, com o número 208/2018-67069 de 06 de novembro de 2018 do Papa Francisco: ele já não é padre, agora é leigo", refere o comunicado da CET, "confirmado pela Arquidiocese de Díli" e dirigido "aos padres, religiosos, diáconos, irmãos, freiras e a todos os batizados em Timor-Leste".

"Segundo este decreto do Santo Padre, já não há mais nada a dizer sobre o sacerdócio deste padre. Pede-se aos padres, diáconos, irmãos, madres e todos os batizados para respeitarem este decreto e não fazerem mais comentários", sublinha.

O comunicado, assinado pelo presidente da Conferência Episcopal Timorense (CET), Norberto do Amaral, bispo de Maliana, surge depois de nos últimos dias se terem multiplicado notícias e imagens nas redes sociais timorenses que voltavam a identificar Daschbach como padre, incluindo por alguns religiosos.

"A decisão do Papa provém de um processo profundo e moroso para finalmente chegar a esta decisão final. Mais uma vez peço a todos para respeitarem e aceitarem esta decisão do Papa", escreve Norberto do Amaral.

Notícias sobre a acusação do Ministério Público timorense contra Daschbach, que é acusado de abuso sexual de crianças e pornografia, e que já foi condenado por estes crimes pelo Vaticano, têm suscitado críticas a jornalistas, advogados e organizações de apoio às vítimas, em parte feitas por religiosos.

O debate em torno ao caso reacendeu-se esta semana depois do ex-Presidente timorense Xanana Gusmão ter visitado Daschbach na casa onde este está a cumprir prisão domiciliária em Díli, por ocasião do aniversário do acusado.

A cobertura noticiosa dessa visita suscitou críticas do presidente do Conselho de Imprensa timorense, Virgílio Guterres, que considerou que as notícias na imprensa nacional tentaram "branquear" Daschbach.

"São noticias graves. Isto é uma tentativa de influenciar a opinião pública e até pessoas na justiça para influenciar a decisão. É muito grave porque as notícias não fazem sequer referência às decisões de expulsão do Vaticano ou dados do crime de que é acusado na justiça timorense", sublinhou, em declarações à Lusa.

Apesar de os artigos referirem que o ex-padre é alvo de um processo judicial em curso, em nenhum momento explicam quais são os crimes de que é acusado em Timor-Leste ou o facto de que Daschbach já foi condenado e demitido pelo Vaticano.

As notícias apresentam em grande detalhe uma biografia de Daschbach sem nunca referir dados dos crimes de que é acusado.

Daschbach, de 84 anos é acusado de abusar de pelo menos duas dezenas de crianças no orfanato onde trabalhava, o Topu Honis, e dos crimes de pornografia infantil, segundo o Ministério Público timorense.

Em outubro do ano passado, o representante da Santa Sé em Díli disse à Lusa que o Vaticano "não tem qualquer dúvida" de que o ex-padre é culpado desses crimes, aplicando-lhe a sentença "inapelável" de expulsão do sacerdócio.

"Não há nenhuma dúvida para a Igreja de que ele é culpado de abusos sexuais contra menores, reconhecidos pela Congregação da Doutrina da Fé, com uma sentença inapelável", disse em entrevista à Lusa Marco Sprizzi, núncio interino e o representante máximo do Papa e do Vaticano em Timor-Leste.

"O próprio Richard Daschbach admitiu e reconheceu-se culpado perante a Igreja. Parece que recuou diante da justiça civil, mas diante da igreja nunca recuou. Quero ser claro nisto", referiu Sprizzi, que é responsável em Timor-Leste pela relação entre a Santa Sé e a Igreja Católica timorense e pela relação da Santa Sé com o Estado timorense.

O arcebispo de Díli, Vírgilio do Carmo da Silva, já tinha anteriormente pedido desculpa pelas críticas e acusações a todos os que têm estado envolvidos na investigação ao ex-padre acusado de pedofilia e pornografia infantil em Timor-Leste, reafirmando o apoio total às vítimas.

"Em nome da Arquidiocese de Díli quero pedir desculpa pelas acusações e alegações que atingiram as pessoas envolvidas na investigação. A igreja quer dar o seu apoio e ajuda as vítimas declaradas pelas autoridades policiais", afirmou.