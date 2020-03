Conferência Episcopal Timorense prolonga indefinidamente missas sem pessoas

"A CET decide que todas as celebrações litúrgicas, mesmo as do tempo Pascal, sejam celebradas sem a participação do povo", determina uma diretriz divulgada hoje e assinada pelos três bispos timorenses, que amplia uma decisão já em vigor desde sábado em todo o país.

"Os fiéis sigam as celebrações, permanecendo nas suas casas, caso haja transmissão via rádio ou televisão. Embora não recebam a comunhão eucarística podem fazer a comunhão espiritual", refere o texto.

A medida foi adotada tendo em conta "a situação atual de calamidade pública e mundial" que permita à igreja a "faculdade de dispensar os cristãos de certas obrigações".

Aos sacerdotes a CET pede que se observem "rigorosamente" as orientações do Vaticano sobre estas matérias, notando que "não estão dispensados das suas obrigações sacerdotais" que devem exerce com "prudência".

Nos conventos, seminários e comunidades religiosas autoriza-se as celebrações apenas para os membros da própria comunidade.

As orientações vigoram "até decisões em contrário".

Timor-Leste tem até ao momento um caso registado de covid-19, um paciente que está em isolamento e em situação estável, segundo informou hoje o Ministério da Saúde.