Conferência Episcopal Timorense tem novo protocolo para suspeitas de abusos

"A CET já fez um protocolo, depois deste primeiro caso, e isso é um passo muito forte e importante", explicou o arcebispo Virgílio do Carmo da Silva, em entrevista à Lusa.

"É um protocolo que a igreja tem que cumprir no caso de denuncias de abusos sexuais. O protocolo foi enviado para Roma e estamos à espera de aprovação para o distribuir", explicou.

Os comentários do arcebispo surgem numa altura em que ainda decorre o julgamento do primeiro caso de um ex-religioso -- foi laicizado pelo Vaticano na sequência de uma investigação -- a ser julgado em Timor-Leste por alegados abusos sexuais de crianças.

Richard Daschbach, 84 anos, está a ser julgado acusado de 14 crimes de abuso sexual contra menor, um de pornografia infantil e violência doméstica, alegadamente cometidos ao longo de anos no orfanato Topu Honis, no enclave de Oecusse-Ambeno.

O caso está a causar amplos debates no país, levando a ataques e a ameaças de alguns dos apoiantes de Daschbach contra jornalistas, alegadas vítimas e organizações de apoio a vítimas.

Em meados de julho, a organização que representa as alegadas vítimas do ex-padre disse que um dos seus elementos foi alvo de ameaças de morte por parte do arguido, no Tribunal de Oecusse.

Já em janeiro a Conferência Episcopal Timorense apelou a toda a comunidade católica em Timor-Leste para que aceite e respeite a decisão do Papa Francisco expulsar do sacerdócio o ex-padre.

"O senhor Richard Daschbach já recebeu a sua sentença pela Doutrina da Fé, com o número 208/2018-67069 de 06 de novembro de 2018 do Papa Francisco: ele já não é padre, agora é leigo", refere o comunicado da CET, "confirmado pela Arquidiocese de Díli" e dirigido "aos padres, religiosos, diáconos, irmãos, freiras e a todos os batizados em Timor-Leste".

Agora, Virgílio do Carmo da Silva, disse que o novo protocolo aprovou pela CET "dá força e ajudará a definir" o que tem que ser feito caso surjam futuras denúncias.

"Este protocolo dá-nos uma força adicional e todos sabem como devemos atuar", sublinhou.

Mesmo antes do caso se tornar público, a diocese já tinha conhecimento do início da investigação pela hierarquia da Igreja que culminou na condenação e expulsão de Richard Daschbach.

"Foi a primeira vez que ocorreu isto aqui na Igreja de Timor. Mas desde o início sempre colaborei e quis tratar o assunto com a orientação da igreja universal. O papa já tem instruções e orientações claras para todo o clero sobre como orientar-nos e processar essa situação", recordou, admitindo que o caso criou problemas internos.

"Sem dúvida que a igreja tem obstáculos, não apenas lá fora, mas cá dentro e até com os meus colaboradores. No início havia os que não compreendem, e eu não falei publicamente no início, mas dialoguei com eles e depois compreenderam", explicou.

O caso já foi investigado pelo Vaticano, num processo detalhado.

"Para nós não há dúvidas porque o processo decorreu adequadamente. Acompanhei todo o processo desde o início e não há cabimento a duvidas. Quando há este espaço de dúvida, em que alguns exprimem uma opinião pessoal, devem dar mais atenção sobre o que ocorreu para ter cuidado sobre o que dizem e fazem", disse.

"Esta não é uma decisão tomada de ânimo leve pelo Vaticano. Conheço o processo. foi feita uma suspensão provisória, e depois ele aceitou e assinou, não temos mais dúvidas. o importante é respeitar e convencer os outros a aceitar. E inclui uma confissão escrita e uma confissão oral", sublinhou.

No mais recente comunicado, de 22 de julho, a Arquidiocese recorda que Daschbach foi laicizado depois de uma investigação e posterior sentença da Doutrina da Fé, pedindo a toda a estrutura da igreja para "respeitar" essa decisão e evitar comentários adicionais.

"Quando o processo terminou, voltaram com os documentos e apresentaram ao senhor. Ele leu, concordou e assinou o documento. E ainda foram dados três meses para ele poder contestar ou recorrer. E não recorreu", disse o arcebispo.

"Por isso, para o Vaticano, o processo está concluído e é claro. Independentemente do que acontece no processo judicial aqui", enfatizou.

Questionado sobre se há mais situações semelhantes em Timor-Leste, o arcebispo diz que não tem conhecimento de outros, mas que a igreja "está pronto para lidar com outros possíveis casos" que surjam ou com eventuais denúncias de outras vítimas.

"A igreja tem muita gente por isso não posso dizer que somos todos santos nem que somos todos culpados. Se houver algum caso no futuro estamos prontos. Temos já uma orientação muito clara do Vaticano para estas situações", sublinhou.

Virgílio do Carmo da Silva reafirma que a Igreja "está preparada para ouvir se houver alguém que tenha sido vítima", declarando-se disponível, "pessoalmente, como pastor," para ouvir qualquer pessoa.

"Não é um problema ou um obstáculo. As vítimas serão ouvidas. Posso garantir que não tenho qualquer problema com isso. Sou arcebispo para todos", afirmou.