Conferência internacional sobre a Gâmbia mobiliza 1,45 mil milhões de euros para o país

Lusa22 Mai, 2018, 14:38 | Mundo

"O reforço do apoio político e financeiro da comunidade internacional ajudará a Gâmbia a continuar a sua transição democrática, a construir instituições democráticas fortes, a respeitar os direitos humanos e o Estado de direito, e a sustentar o crescimento económico", sublinha o executivo comunitário em comunicado.

A nota precisa que a União Europeia aumentou em 140 milhões de euros o seu apoio, para um total de 365 milhões de euros no período 2017-2020.

"A Gâmbia tem demonstrado ao mundo que a liberdade e a democracia são as pessoas reais e as suas vidas. Após as eleições presidenciais de 2016, os vizinhos e a comunidade internacional ficaram ao lado do povo da Gâmbia. Ficámos do lado da liberdade e da democracia", recordou a chefe da diplomacia europeia.

Federica Mogherini copresidiu hoje, em Bruxelas, à Conferência internacional sobre a Gâmbia, juntamente com o Presidente do país, Adama Barrow.

"Quando as pessoas de um país decidem pôr termo a duas décadas de ditadura, é uma escolha que deve ser congratulada. Foi o que aconteceu na Gâmbia há um ano e meio. Quando as autoridades se comprometem a reformar profundamente o país e colocá-lo no caminho da democracia, a comunidade internacional tem de responder ao seu chamamento", destacou ainda o comissário responsável pela Cooperação Internacional e o Desenvolvimento, Neven Mimica.

A chegada ao poder do Presidente Barrow, em dezembro de 2016, pondo fim a 22 anos de presidência de Yahya Jammeh, marcou um novo capítulo na relação entre a UE e a Gâmbia.