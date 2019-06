Confiança nas vacinas é baixa na Europa ocidental, diz novo estudo

RTP19 Jun, 2019, 11:49 / atualizado em 19 Jun, 2019, 11:53 | Mundo

O novo inquérito realizado pela Wellcome Global Monitor e divulgado pelo The Guardian é o maior estudo a nível global sobre as atitudes acerca da vacinação, reunindo as respostas de 140 mil pessoas em 140 países.



Os resultados revelam que a confiança na imunização é relativamente baixa na Europa, mas superior em países não europeus.





79 por cento das pessoas em todo o mundo acreditam que as vacinas são seguras; 84 por cento reconhece que são eficazes e 92 por cento já vacinou os seus filhos.





Porém, na Europa ocidental, apenas 59 por cento das pessoas acredita que as vacinas são seguras. França possui o valor mais baixo – 33 por cento – o que pode explicar o recente surto de sarampo no país.







O que motiva a desconfiança?

Por outro lado, a desconfiança nas instituições parece ser outro motivo. Recentemente, uma investigação avançada pelo existe uma relação entre o populismo europeu e o movimento anti vacinação.

Por outro lado, a desconfiança nas instituições parece ser outro motivo. Recentemente, uma investigação avançada pelo The Guardian concluiu que existe uma relação entre o populismo europeu e o movimento anti vacinação.

Nos Estados Unidos, Itália, França e Polónia, vários políticos de extrema-direita deram o seu apoio ao movimento contra as vacinas.



Vytenis Andriukaitis, o comissário para a saúde da União Europeia, acusou estas figuras políticas de "irresponsabilidade" por apoiarem estas "fake news".

Um relatório publicado em 1998 pelo gastroenterologista Andrew Wakefield invocou que existia uma ligação entre as vacinas VASPR (sarampo, parotidite epidémica e rubéola) e o autismo.



A Wakefield foi retirada a licença médica por publicar o que foi considerado pelo Conselho Médico Geral britânico um artigo "fraudulento" e "desonesto". Porém, as repercussões da publicação não puderam ser travadas, e o movimento anti vacinação obteve maior apoio.



Por último, o facto de que as doenças infecciosas se terem tornado menos comuns pode ter levado, segundo alguns especialistas, à falsa noção de que há menos urgência na vacinação.



Apesar disso, a maioria da comunidade médica continua a afirmar que, embora as vacinas, como todos os medicamentos, possam ter efeitos secundários, são testadas, seguras e eficazes. E porque importa ser vacinado?

De acordo com a comunidade científica, as vacinas protegem milhares de milhões de pessoas em todo o mundo. As vacinas eliminaram totalmente uma doença, como a varíola, e estão prestes a erradicar outras, como a poliomielite.



Mas outras doenças estão a ressurgir devido ao número crescente de pessoas que evita as vacinas. É o caso do sarampo.

Em 2018, a Europa teve mais casos de sarampo do que em qualquer outro ano no século XXI, o que representa o ressurgimento de doenças que estavam quase a ser erradicadas e que são altamente contagiosas, podendo ser mortais.

A comunidade defende que a decisão de não ser vacinado representa um risco para a sociedade, visto que o indivíduo pode ser contagiado e contagiar outros, sobretudo aqueles que não podem ser vacinados por motivos de saúde ou alergia.

Defendem ainda que se um número elevado de pessoas forem vacinadas as doenças param de espalhar-se pelo resto da população – fenómeno a que os cientistas chamam de "imunidade de grupo".





Na Europa de leste, o número mostra-se ainda mais baixo – 50 por cento confia nas vacinas. Na Ucrânia, por exemplo, foi registado o número mais elevado de casos de sarampo na Europa em 2018 – mais de 53 mil.NaEmbora os sistemas de saúde e de educação se afigurem bons na Europa, os níveis de confiança na imunização são baixos. Sobretudo, quando comparados com os valores apresentados pelos outros continentes.Os países em desenvolvimento são os que mais acreditam na segurança das vacinas. O número mais elevado é no sul Asiático, com 95 por cento, seguido da África oriental, onde se regista 92 por cento. Nos continentes asiático e africano, os valores rondam os 80 por cento, superiores quando comparados com a Europa ocidental.