Confinamento em Melbourne prolongado sete dias

O encerramento de sete dias dos cinco milhões de habitantes de Melbourne devia terminar na terça-feira à noite.



"Temos 60 casos até agora, mais de 350 sítios estão afetados e esta é uma variante do vírus mais contagiosa e de difusão mais rápida do que a que temos visto até agora", disse o primeiro-ministro interino do estado de Vitória (sudeste), James Merlino.



Esta variante B.1.617, conhecida como "kappa", detetada na Índia pela primeira vez, terá sido espalhada através de um viajante que regressava do estrangeiro.



Milhares de casos de contacto foram identificados e o número de locais visitados por cerca de 60 pessoas que tiveram resultados positivos é agora de 350.



O chefe dos serviços de saúde do estado de Vitória, Brett Sutton, disse que as restrições precisavam de ser alargadas para travar a transmissão local da doença e apelidou a variante "kappa" de "um verdadeiro monstro".



"Há cerca de dez países que não tiveram casos de transmissão na população em 2021 que perderam totalmente o controlo", salientou.



Esta é o quarto confinamento em Melbourne desde que a pandemia começou.