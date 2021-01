Confinamento na África do Sul tira 0,5 pontos ao PIB, diz consultora

"O impacto económico das restrições decretadas a 28 de dezembro vão, claramente, depender do tempo de aplicação e do grau de confinamento, mas assumindo que vão manter-se até meio de janeiro, estimamos um impacto de 0,5 pontos percentuais no PIB, que se juntam à forte queda da atividade económica do retalho, transportes públicos e privados e dos postos de trabalho no final de 2020", dizem os analistas.

Num comentário sobre o impacto das medidas de confinamento na economia mais industrializada da região, enviada aos clientes e a que a Lusa teve acesso, os consultores escrevem que "se as restrições forem prolongadas no primeiro trimestre ou se forem aprofundadas, os riscos de uma contração da economia vão aumentar, o que não está fora de hipótese, principalmente se a distribuição generalizada de vacinas não for rápida".

O agravamento da situação económica, acrescentam, "vão levar o banco central a cortar as taxas de juro já este mês", o primeiro desde julho do ano passado.

"Pensamos que as nuvens negras sobre a economia vão fazer a balança pender para um desagravamento das taxas do banco central", escrevem os analistas, antecipando "um corte da taxa de juro central de 3,5% para 3,25% ainda este mês".

A África do Sul está atualmente a sofrer um ressurgimento das infeções por SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, com um rápido aumento do número de casos e mortes que estão a superar o que o país enfrentou no primeiro surto, que ocorreu em finais de julho do ano passado.

O país, de longe o mais afetado pela pandemina no continente africano, registou mais de 1,1 milhões de casos de covid-19, e passou hoje os 30 mil mortos (30.011), de acordo com os dados mais recentes do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC).

A média de sete dias de casos novos diários na África do Sul aumentou, nas últimas duas semanas, subindo de 14,68 novos casos por 100.000 pessoas, em 20 de dezembro, para 23,20 novos casos por 100.000 pessoas, em 03 de janeiro.

Em relação às mortes, a média duplicou nas últimas duas semanas, passando de 0,34 mortes por 100.000 pessoas, em 20 de dezembro, para 0,68 mortes por 100.000 pessoas, em 03 de janeiro.

À medida que os hospitais da África do Sul se aproximavam do limite da sua capacidade, o Presidente, Cyril Ramaphosa, anunciou na semana passada um regresso às restrições destinadas a retardar a propagação da doença, incluindo uma proibição da venda de bebidas alcoólicas, o encerramento de muitas praias públicas, bem como a interdição de concentrações públicas.

O novo coronavírus que causa a covid-19 é propenso a mutações e à criação de novas variantes, disse Richard Lessells.

"Como se faz mais vigilância genómica e melhor vigilância genómica, é quase certo que vamos ver mais variantes noutras partes do mundo", prosseguiu.

África registou 682 mortes devido à covid-19 nas últimas 24 horas, para um total de 67.928 óbitos, e 21.548 novos casos, segundo os dados mais recentes da pandemia no continente.

De acordo com o África CDC, o número total de casos é de 2.852.010 e há agora 2.359.506 recuperados, mais 15.656 nas últimas 24 horas.

O primeiro caso de covid-19 em África surgiu no Egito, em 14 de fevereiro, e a Nigéria foi o primeiro país da África subsariana a registar casos de infeção, em 28 de fevereiro.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.843.631 mortos resultantes de mais de 85 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.