Confirmada a segunda vítima lusodescendente entre dezenas de mortos em deslizamento de terra na Venezuela

De acordo com os serviços consulares portugueses, foi encontrado morto o cidadão lusodescendente que estava entre desaparecidos: "Temos assim, dois óbitos confirmados, o da cidadã portuguesa e o do lusodescendente"







Cerca de mil operacionais de salvamento continuam em busca de sobreviventes, mas o balanço das intempéries agrava-se. O número de pessoas mortas na catástrofe subiu para 36 e continuam desaparecidos 56 moradores em Las Tejerías, uma comunidade localizada no estado de Aragua.







Entre os mortos estão duas crianças, avançaram os media local.







Jennifer Galíndez, uma das sobreviventes do desastre descreveu à France 24 o momento trágico em que perdeu marido e neta: "O meu marido estava perto da janela e ele foi levado pela água. Eu não pude ajudá-lo. Eu vejo a minha neta onde eu a coloquei. Eu deixei-a lá e não consegui tirá-la".







"Não consegui dormir mais.", disse Galíndez, desesperada.





Os trabalhos de resgate e remoção de destroços decorrem entre muita lama. "Estamos a tentar salvar quem podemos e expressamos nossas condolências a todos aqueles que perderam um ente querido", disse a vice-presidente Delcy Rodríguez.

E depois do furacão Júlia



As chuvas torrenciais fizeram com que o rio El Pato transbordasse. As águas resultantes da inundação varreram árvores, carros, casas e lojas na cidade, cerca de 50 quilómetros a sudoeste da capital, Caracas.







O ministro do Interior, Remigio Ceballos, explicou que os deslizamentos de terra foram causados ​​pelo furacão Júlia, que passou ao norte da Venezuela.







Carmen Meléndez, residente da cidade exclama: "A aldeia está perdida. Las Tejerías está perdida".





Ceballos informou que as chuvas vão continuar e pede às autoridades e população que se mantenham em alerta. O fornecimento de energia elétrica foi interrompido em Las Tejerías.



Trabalhos de resgate e salvamento | Miguel Gutierrez - EPA







O balanço provisório de vítimas foi reportado pelo Almirante Remigio Ceballos, Vice-Presidente Setorial de Segurança do Cidadão, no dia em que o Presidente venezuelano Nicolás Maduro se deslocou à área do desastre.





"Estamos a enfrentar um deslizamento de terra de grande magnitude, como não víamos há muitos anos na Venezuela" declarou Maduro. Durante a comunicação aos residentes feita com ajuda de um megafone ainda assegurou que as "casas serão todas recuperadas".





O Presidente declarou Las Tejerías como uma "zona de desastre e catástrofe natural" e decretou três dias de luto nacional.