Confirmado. Tropas lideradas pela Rússia abandonam Cazaquistão até final de janeiro

Os tumultos, causados pela subida dos preços de gás liquefeito e empurrados pelo ressentimento contra Tokayev, o seu executivo e a pobreza endémica face à elite, deixaram várias cidades do Cazaquistão a ferro e fogo durante o início de 2022, tendo sido severamente reprimidos pelas forças da ordem.







Numa semana, morreram pelo menos 164 pessoas e foram detidas quase oito mil. As autoridades cazaques falam em "duas dezenas" de vítimas mortais.

A ordem só foi reposta uma semana após os primeiros incidentes,. Foram enviadas 2.030 tropas com o apoio de 250 veiculos e equipamento, operações formalmente criticadas pelos Estados Unidos.

Criada em 1992, a CSTO une diversas ex-repúblicas soviéticas - originalmente a Arménia, o Cazaquistão, o Quirguistão, a Rússia, o Tajiquistão e o Uzbequistão, a que se juntaram um ano depois o Azerbeijão, a Bielorrússia e a Geórgia.







Além de anunciar a conclusão da missão e a retirada das tropas da CSTO, o Presidente, de 68 anos, nomeou terça-feira um novo primeiro-ministro, Alikhan Smailov, de 49 anos e exigiu ao banco central e à reguladora financeira do país que assegurem a estabilidade das taxas de câmbio, de modo a solidificar a confiança na moeda local.

Tokayev considerou as revoltas uma tentativa de golpe de Estado, e atribuiu a violência a radicais islamitas treinados no exterior e a "terroristas".Diversos analistas da Ásia-central acreditam queque agitaram a antiga república soviética, 30 anos após a independência de Moscovo.

Forçar elite a partilhar fortunas

Durante três décadas o poder pós-soviético concentrou-se nas mãos do então Presidente Nursultan Nazarbayev, até ele ser forçado pela pressão popular em 2019 a passar as rédeas a Tokayev. Este mostrou-se incapaz de cumprir as promessas de reforma exigidas pelos cazaques.

Nazarbayev, de 81 anos, manteve-se uma figura crucial nos bastidores do Cazaquistão, enquanto líder do todo-poderoso Conselho Nacional de Segurança e apesar de nunca mais ter aparecido em público.

Após as revoltas da primeira semana se janeiro de 2022, Tokayev encontrou em Nazarbayev e nos seus apoiantes os perfeitos bodes expiatórios para a crise e anunciou que Nazarbayev vai ser demitido do último cargo que ocupava na hierarquia.







Numa chamada vídeo com o Parlamento, retransmitida pela televisão, o Presidente considerou que o descontamento popular com a desigualdade tinha a sua razão de ser e apontou o dedo sem hesitações.





Tokayev criticou aliados do ex-Presidente, considerando que estes devem agora partilhar as suas fortunas e sublinhando a necessidade de reduzir o fosso entre ricos e pobres no Cazaquistão.

Graças a Nazarbayev "emergiram no país um grupo de empresas muito lucrativas e um grupo de pessoas enriqueceu muito, mesmo em termos internacionais", afirmou, acrescentando que o sistema financeiro do país ficou dominado por grande grupos empresariais "baseados no princípio tudo para os amigos e as leis para os outros todos".







"Creio ser altura de pagarem o que devem ao povo do Cazaquistão e auxiliá-lo numa base sistemática e regular", frisou o Presidente sem avançar de que forma isso será conseguido.

Tokayev não mencionou nomes mas, assim como o sogro de um dos netos do ex-Presidente.Tokayev anunciou algumas medidas para diminuir o fosso financeiro, incluindo o agravamento de impostos no setor de extração mineral e a eliminação de privilégios em áreas de interesse dos aliados de Nazarbayev.

O Presidente acusou ainda os responsáveis pela segurança de ter abandonado os seus postos, permitindo aos manifestantes capturar arsenais e documentação previlegiada.







Sublinhou igualmente a falha dos serviços secretos, o Conselho Nacional de Segurança herdeiro do soviético KGB, na deteção e prevenção da revolta. Karim Masimov, diretor do NSC, foi demitido a 5 de janeiro e depois detido e acusado de traição.