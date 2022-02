Conflito a leste. A evolução ao minuto do conflito entre Rússia e Ucrânia

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre o quadro de tensão em crescendo entre a Rússia, a Ucrânia e o Ocidente.

8h47 - Os principais momentos da reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas





O Conselho de Segurança das Nações Unidas esteve reunido esta madrugada de emergência a pedido da Ucrânia.Linda Thomas-Greenfield, embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas condena a Rússia e afirma que a decisão de reconhecer a independência das regiões separatistas da Ucrânia é um recuo a um tempo anterior à ONU.A China apelou a uma solução pacífica e defendeu uma resolução diplomática do conflito. Zhang Jun, embaixador de Pequim na ONU, afirma que "todos os países devem resolver as disputas internacionais através de meios pacíficos"Já o Reino Unido acusa a Rússia de desprezo total pela lei internacional. "Ao procurar redesenhar fronteiras à força, as ações da Rússia mostram um desprezo descarado pelo direito internacional", afirmou Barbara Woodward, embaixadora britânica junto da organização.Do lado da França, o embaixador Nicolas de Rivière apelou a Moscovo para interromper todas as ações que ameacem a vida das populações e outros atos de destabilização. "A França continuará a mobilizar-se no apoio à soberania e integridade territorial da Ucrânia nas suas fronteiras, internacionalmente reconhecidas", acrescentou.





8h43 - UE não classifica entrada de tropas russas na Ucrânia como invasão





"As tropas russas entraram em Donbass. Consideramos Donbass como parte da Ucrânia. Não diria que é uma invasão completa, mas as tropas russas estão em solo ucraniano”, afirmou o alto representante da União Europeia para a Política Externa, Joseph Borrell.







8h39 - "Não tenho medo". Presidente da Ucrânia acusa Rússia de nunca ter procurado a paz







Volodymyr Zelensky afirmou estar em contacto com os seus aliados europeus, de quem espera um apoio "claro" e "eficaz", e com as Nações Unidas.









Prometeu ainda fazer tudo para conseguir uma resolução calma que respeite as partes. Num recado a Moscovo, acrescentou que a Ucrânia "já não é a mesma de 2014", quando perdeu a Península da Crimeia."Estamos em nossa casa e não devemos nada a ninguém nem vamos entregar nada a ninguém", afirmou o Presidente, depois de acusar a Rússia de violar a soberania ucraniana."Não tenho medo de nada nem de ninguém", sublinhou Volodymyr Zelenskyi.

8h34 - Festejos em Donetsk acolhem reconhecimento russo da independência







Na região de Donetsk, a população reagiu com festejos ao reconhecimento da soberania das duas regiões separatistas da Ucrânia. Fogo de artifício, buzinas e muitos cânticos marcaram a noite em Donetsk, no leste da Ucrânia, com bandeiras da Rússia muitos comemoraram nas ruas a decisão de Vladimir Putin.

8h16 – A invasão da Ucrânia começou, diz o Reino Unido





O ministro britânico da Saúde, Sajid Javid, afirma que a invasão da Ucrânia já começou e que Vladimir Putin decidiu atacar a soberania do país.







“Estamos a acordar para um dia muito sombrio na Europa e fica claro, pelo que já vimos e descobrimos hoje, que os russos e o presidente Putin decidiram atacar a soberania da Ucrânia e sua integridade territorial”, referiu o governante, citado pela Reuters.







Em declarações à televisão Sky News, Sajid Javid afirmou que a atual situação é tão preocupante para o mundo como a crise dos mísseis de Cuba, em 1962. Na altura, Estados Unidos e União Soviética estiveram à beira de uma guerra nuclear.







"Penso que é uma situação tão grave quanto essa", considerou.







Acrescentou ainda que o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, deverá fazer um discurso no Parlamento sobre a Ucrânia, esta terça-feira.







“Vimos que ele [Putin] reconheceu essas regiões separatistas do leste da Ucrânia e pelos relatórios já podemos dizer que ele enviou tanques e tropas. A partir destas informações, podemos concluir que a invasão da Ucrânia começou”, disse o ministro.





7h43 - Ponto de situação

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusa a Rússia de romper com os acordos feitos entre os dois países e de ser a única responsável pela situação atual.

Sanções em marcha





O presidente russo, Vladimir Putin, alega que, historicamente, a Ucrânia faz parte do império russo. E afirma que, no atual contexto, a Rússia se sente ameaçada.

Forças russas no leste da Ucrânia

O que está em causa

Neste momento, a Ucrânia está ameaçada a norte, a leste e a sul e quase cercada, o que colocou o país e o Ocidente em alerta.

A posição portuguesa

O primeiro-ministro português reagiu no Twitter.



O primeiro-ministro português reagiu no Twitter."O reconhecimento russo das duas regiões separatistas da Ucrânia viola os acordos de Minsk e põe em causa a integridade territorial da Ucrânia", escreveu António Costa.O primeiro-ministro acrescenta que o Governo "condena de forma veemente esta ação e manifesta total solidariedade para com a Ucrânia".Também o presidente da República condenou a decisão do Kremlin. Marcelo Rebelo de Sousa garante que Portugal está a acompanhar a situação para salvaguardar os portugueses na Ucrânia e os ucranianos que vivem em Portugal.

