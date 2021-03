Conflito de interesses. Figuras de relevo da Administração Biden mantêm ligações a produtoras de vacinas

De acordo com o jornal,. Um dos primeiros nomes apontados é o de Linda Thomas-Greenfield, a atual embaixadora dos EUA nas Nações Unidas (ONU) que tem recebido apelos de vários países pobres e em desenvolvimento para a isenção de patentes nas vacinas, na tentativa de que o problema da escassez seja ultrapassado.Vários funcionários do Departamento de Estado (Victoria Nuland, Wendy Sherman, Uzra Zeya e Molly Montgomery) também trabalharam previamente nesta empresa de consultoria, assim como Philip Gordon, conselheiro de segurança nacional da vice-presidente Kamala Harris.A lista de nomes não fica por aqui. De acordo com o, Anita Dunn, a principal estratega política na campanha presidencial de Biden, que agora atua como assessora da Casa Branca, abandonou recentemente o cargo enquanto sócia-gerente na empresa de consultoria na qual ela própria é cofundadora, a SKDK, que fornece serviços de relações públicas e de publicidade para a Pfizer.Também o secretário de Estado, Anthony Blinken, consta na lista. Segundo o jornal,, o único medicamento que recebeu luz verde por parte da agência reguladora norte-americana para o tratamento da Covid-19.

O dilema das patentes

Numa altura em que crescem as preocupações sobre a desigualdade dos países no acesso às vacinas, os países mais pobres e menos desenvolvidos estão a apelar à revisão de certas políticas que permitam resolver o problema de escassez de vacinas.

No início de fevereiro, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que 75 por cento das cerca de 200 milhões de doses de vacinas administradas em todo o mundo foram distribuídas em apenas dez países.

Os países de baixo rendimento depositam as suas esperanças na Covax, uma iniciativa internacional que envolve a Unicef, a OMS e outras organizações sem fins lucrativos de saúde pública para comprar e distribuir vacinas contra a Covid-19 aos países de rendimentos médios e baixos. Os EUA entregaram cerca de quatro mil milhões de dólares à Covax, mas a iniciativa continua a debater-se com a falta de fundos e sofreu recentemente cortes na entrega de vacinas por parte da AstraZeneca e da Novavax A Covax está pronta para entregar, mas não podemos entregar vacinas que não temos . Acordos bilaterais, proibições de exportação e ode vacinas causaram distorções no mercado, com grandes desigualdades na oferta e procura", disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante uma entrevista coletiva na passada sexta-feira.Desta forma, e a fim de combater o que os especialistas apelidam de “apartheid de vacinas”,

As patentes protegem a propriedade intelectual de um produto para que este não possa ser reproduzido. Na indústria farmacêutica e no caso das vacinas, as empresas patenteiam um medicamento quando este é descoberto e desenvolvido, para que não possa ser fabricado sem a sua autorização.

A proposta é apoiada por países de baixo e médio rendimento e pelo diretor da OMS, o secretário-geral da ONU e alguns laureados com o Prémio Nobel da Paz. No entanto,. O argumento utilizado é que essas patentes são necessárias para incentivar a pesquisa e o desenvolvimento de medicamentos e, portanto, a sua suspensão seria vista como um desincentivo à inovação.Estes países defendem que os direitos de propriedade intelectual, consagrados nos tratados da OMC, demoraram décadas a serem alcançados e são decisivos para promover a inovação. Há especialistas que afirmam mesmo que, sem eles, provavelmente não se teria chegado às vacinas contra a Covid-19 em tão pouco tempo.

Farmacêuticas pressionam Governo dos EUA

Também as empresas farmacêuticas se opõem a esta proposta que levaria a um corte nos lucros futuros sobre estes medicamentos.Segundo o jornal, tudo indica que a Administração Biden irá seguir a abordagem do antecessor, Donald Trump, opondo-se a qualquer renúncia de patentes ou de direitos de propriedade intelectual. No entanto, a Administração norte-americana deixou claro que estão ainda a analisar a proposta.”, disse Adam Hodge, porta-voz do Representante do Comércio dos EUA, numa nota enviada a. “Como parte da reconstrução das nossas alianças, estamos a explorar todas as possibilidades de coordenação com os nossos parceiros globais e a avaliar a eficácia desta proposta específica pelo seu verdadeiro potencial em salvar vidas”, acrescentou Hodge.