Conflito Israel-Palestina. Conselho de Segurança da ONU reúne-se hoje por videoconferência

O secretário-geral das Nações Unidas diz estar "consternado" e "profundamente perturbado" com o número de vítimas civis, incluindo 10 membros da mesma família.



Foram mortos num ataque aéreo israelita ao Campo de Al-Shati em Gaza.



A reação de António Guterres é avançada por, um porta-voz, em comunicado.



O secretário-geral das Nações Unidas condena também a destruição do edifício de 13 andares onde estavam os escritórios do canal Al Jazeera e da agência de notícias Associated Press.