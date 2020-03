Conflito na Síria. Turquia ameaça com retaliação "pesada" caso cessar-fogo seja quebrado

A Turquia e a Rússia, que apoiam lados opostos na guerra da Síria, chegaram a acordo sobre um cessar-fogo com o objetivo de parar os confrontos em Idlib. Uma forma de aligeirar a tensão entre os dois países que estiveram nos últimos dias próximo de um confronto direto após uma ofensiva do Governo sírio apoiada por Moscovo.



A Turquia, além de apoiar certos grupos rebeldes em Idlib, a última fortaleza da oposição na Síria, também estabeleceu 12 postos na província. Uma medida tomada em 2018, num acordo assinado com a Rússia, que tinha como objetivo impedir um ataque das forças do presidente sírio Bashar al-Assad.



“Diante do menor ataque [nos nossos postos], não iremos apenas retaliar, mas responderemos com muito mais força”, afirmou Erdogan num discurso em Ancara.



Tanto o presidente turco, como o russo, Vladimir Putin, concordaram, na semana passada, em renovar o cessar-fogo. Acordo anteriores foram quebrados. “Embora haja apenas pequenos incidentes aqui e ali, o cessar-fogo começou a ser violado", referiu Erdogan. “Estamos a partilhar esses desenvolvimentos com a Rússia e esperamos que eles tomem medidas”, acrescentou.



A Turquia e a Rússia também concordaram em estabelecer “uma área segura ao longo de uma importante estrada em Idlib e realizar patrulhas conjuntas a partir de 15 de março”.



Uma delegação russa chegou a Ancara para serem tratados os detalhes do acordo, que os dois lados referiram que seria finalizado na próxima semana. “As negociações sobre a implementação do cessar-fogo foram, até agora, positivas e construtivas”, afirmou o ministro turco da Defesa, Hulusi Akar.



Damasco tem vindo a realizar operações militares, apoiado pelas forças iranianas e por ataques aéreos russos, para retomar Idlib, empurrando cerca de quatro milhões de civis para o norte, em direção à fronteira com a Turquia.



Atualmente, a Turquia já acolheu cerca de quatro milhões de refugiados. Perante esta catástrofe humanitária, Ancara já pediu uma maior assistência da Europa e da NATO para lidar com a crise.