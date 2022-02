Conflito na Ucrânia. Costa admite fatura económica para Portugal

E agora, tendo a Rússia passado à ação militar com uma guerra generalizada na Ucrânia, a UE "aprovou um segundo pacote com medidas bastantes duras e extensivas" que atinge vários setores da economia russa. "Se a Rússia prosseguir a sua ação, a União Europeia considerará a adoção de medidas suplementares".Sobre os impactos em Portugal, António Costa afirmou que

"As guerras não atingem apenas as vítimas das balas, atingem também do ponto de vista social e económico todo o continente", declarou.

, referindo-se ainda à crise energética e aos efeitos dos preços da energia, do gás e do petróleo.