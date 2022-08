Conflitos armados. "Declínio contínuo na estabilidade global" em 2022

As situações na Etiópia, Iémen, Sahel, Nigéria, Afeganistão, Líbano, Sudão, Haiti, Colômbia e Myanmar (antiga Birmânia) foram destacadas por esta plataforma no início do ano.

No relatório da organização para 2022 não estava contemplada a situação na Ucrânia, por ter sido divulgado antes da invasão russa.

"Há desestabilização suficiente para uma preocupação com os efeitos coletivos da queda de democracias, transições abortadas, autoritarismo revigorado e muito mais. Essas ameaças atuais são muito diferentes de uma época em que as preocupações se concentravam no crescente espetro da violência islâmica ou `conflito étnico`", referiu Clionadh Raleigh, citada no relatório da organização não governamental (ONG).

Ainda assim, Raleigh salientou que "não há prova de contágio e difusão de golpes ou outras formas de desestabilização", exceto o contágio "muito propositado no Sahel".

"Mas é muito pior considerar como os estados estão a destruir as suas próprias instituições e estruturas governativas com competição interna, deixando os seus cidadãos à deriva no caos violento", atirou.

O Afeganistão e a Colômbia partilham um futuro em que os civis "enfrentam um aumento na violência direcionada, à medida que grupos armados estatais ou afiliados ao Estado" continuam a contestar as estruturas de autoridade.

No país da Ásia Central, os primeiros seis meses demonstraram "os desafios políticos, de segurança e económicos sem precedentes", com uma profunda crise económica e níveis crescentes de violência contra civis.

Na Colômbia, a previsão da ACLED é que a situação se deteriore mais até final do ano, apesar da nova dinâmica de segurança do novo Presidente Gustavo Petro.

Já no Líbano, o bloqueio político sem nenhum bloco com maioria no Parlamento deve manter-se e criar novas tensões socioeconómicas no final do ano, quando deve ser eleito um novo Presidente.

No Haiti, enquanto gangues e forças governamentais lutam pelo controlo, a violência dá sinais de diminuição, embora a insegurança continue a ser o principal motivo de manifestações no país, o que pode bloquear a realização de eleições.

O conflito no Iémen dura há sete anos e "continua a ser o maior desastre humanitário do mundo", apesar da desescalada que pode resultar das conversações `secretas` entre Irão e Arábia Saudita para retoma de laços diplomáticos, que beneficia o Iémen.

No Sahel, o "ecossistema de conflito mudou significativamente nos primeiros seis meses de 2022, com a chegada de mercenários [grupo militar russo] Wagner e a retirada das forças francesas do Mali", sendo que "a dinâmica geral segue os mesmos padrões" documentados pela ACLED em junho de 2021.

A Nigéria enfrenta uma crescente insegurança devido às forças militares "sobrecarregadas e mal armadas", com os insurgentes do Boko Haram a conseguirem "expandir as suas áreas de operação".

Já em Myanmar, o golpe militar de fevereiro de 2021 foi "recebido com um descontentamento público esmagador, expresso por meio de manifestações que foram reprimidas à força pela junta militar", situação que também se deve prolongar no que resta do ano.

No Sudão, as elites militares e de alto escalão do conselho de governo são responsáveis por um recuo do "caminho para a democracia", instabilidade que deverá agravar a atual crise de fome.