Conflitos sobre pescas aumentam entre França e Reino Unido após reunião entre líderes

, informou a Presidência francesa.Macron e Johnson reuniram-se em Roma, este domingo e à margem da cimeira do G20, para tentar resolver o conflito em que Paris ameaça Londres com medidas retaliatórias a partir da próxima terça-feira, caso não sejam concedidas as licenças de pesca acordadas no âmbito do Brexit.

Após o encontro de 30 minutos entre Macron e Johnson, um porta-voz do presidente francês disse, em conferência de imprensa, que os dois líderes concordaram que era necessário falar um com o outro "sobre uma questão de tensões importantes" e que, nesse sentido, seria necessário tomar medidas "o mais rápido possível" para chegar a um entendimento.





Fonte da Presidência francesa, citada pela Euronews, garantiu que ambos os países concordaram em "aplicar medidas práticas e operacionais o mais depressa possível, de modo a evitar um aumento das tensões". No entanto, fonte do Governo britânico negou tal desenvolvimento e assegurou que depende de França "reduzir as ameaças que tem feito nos últimos dias sobre a violação dos acordos do Brexit", sendo por isso qualquer mudança de comportamento do lado francês "bem-recebida".



Versões contraditórias



O Governo do Reino Unido adiantou que durante a reunião, Johnson "reiterou a sua profunda preocupação" com a retórica da França, "incluindo a sugestão do primeiro-ministro francês de que o Reino Unido deveria ser punido por deixar a UE". O cheve do executivo britânico também "expressou ter esperança de que o Governo francês diminuísse a escalada".



Max Blain, porta-voz de Boris Johnson, assegurou ainda que a posição britânica "não mudou".



"Tanto na nossa retórica como nas nossas nossas ações, não procuramos de forma alguma aumentar isto. A redução da escalada terá de vir do lado francês".



Posteriormente, uma segunda autoridade francesa disse ao ABC News que "a diferença de pontos de vista mostra uma mentalidade diferente" e que Paris se preocupa com os compromissos que foram feitos e com a relação franco-britânica.



Macron enfatizou, então, a Johnson a necessidade de "respeitar os compromissos" assumidos pelo Reino Unido e pela União Europeia como parte do acordo Brexit. No encontro, o líder francês "fez exigências precisas em relação às licenças a serem concedidas a um número preciso de navios" nas águas britânicas e ao redor das ilhas do Canal de Jersey e Guernsey.



Segundo a fonte francesa, os dois líderes vão voltar a conversar "nas próximas horas e dias" sobre detalhes práticos, com o objetivo de "aliviar as tensões e estabilizar a situação".



Ambos os lados, recorde-se, acusam o outro de violar o acordo de saíde do Brexit. Mas não há informação sobre se a França pretende impor sanções ao Reino Unido.





Ao final da tarde deste domingo, Emmanuel Macron falou aos jornalistas e garantiu que propôs uma maneira de pôr fim à disputa sobre licenças de pesca com o Reino Unido e que a bola agora estava nas mãos de Boris Johnson.



"Eu não quero uma escalada. Precisamos de ser sérios", disse Macron numa conferência em Roma, à margemda cimeira do G20. "Não quero ter de usar medidas de retaliação, porque isso não vai ajudar os nossos pescadores".



O que está em causa?



França e Reino Unido alimentam este conflito desde as negociações do Brexit. Antes da saída dos britânicos da União Europeia, ambos eram signatários da Política Comum das Pescas do bloco europeu, o que permitia a todas as frotas de barcos dos Estados-membros pescar livremente em águas da UE. Com a saída do Reino Unido, ficou estipulado em acordo bilateral que o acesso das frotas europeias a águas britânicas, e vice-versa, passasse a ser gerido por um sistema de concessão de licenças. E, por essa razão, começou o desentendimento entre Londres e Paris.



França acusa as autoridades britânicas de não atribuírem metade das licenças a que tem direito. O secretário britânico de Estado do Ambiente, George Eustice, refutou as acusações, garantindo que país concedeu licenças a "98 por cento dos barcos que se candidataram".



Em resposta, a ministra francesa do Mar, Annick Girardin, disse que o número avançado por Eustice está errado: "Concederam apenas 90,3 por cento das licenças. Os quase dez por cento que faltam correspondem aos pedidos franceses".



Este novo capítulo do conflito entre os dois países marca não só o fim da reunião do G20, que decorreu em Roma, como o início da COP26, a cimeira do clima das Nações Unidas, que arrancou este domingo em Glasgow.