A situação na Sala Oval da Casa Branca esta sexta-feira acabou por comprometer o resto da agenda do presidente ucraniano em Washington. Do lado americano, Donald Trump cancelou uma conferência de imprensa conjunta que iria acontecer após o momento de tensão com Trump e Vance. Já Zelensky, cancelou uma outra conferência que iria fazer no Hudson Institue e uma visita à Ukrainian House.