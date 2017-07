Confrontos em Caracas provocaram vários feridos

RTP 29 Jul, 2017, 09:03 | Mundo

Os protestos ocorreram num dia em que as manifestações já estavam proibidas por ordem do Governo por causa das eleições deste domingo.



Nicolas Maduro tinha decretado a proibição de qualquer manifestação entre a meia-noite de sexta-feira e a próxima terça.



No entanto, a oposição apelou aos venezuelanos para que continuassem os protestos, de forma pacífica, e para que não fossem votar nas eleições para a Assembleia Constituinte.



Henrique Caprilles, líder da oposição apela à mobilização do povo.



A oposição acusa Nicólas Maduro de querer eleger uma Assembleia Constituinte com o objetivo de mudar a atual Constituição e afirma que o Presidente venezuelano está a levar a cabo um golpe de Estado camuflado para se manter no poder.Segundo dados de uma empresa venezuelana de sondagens, tida como fiável, sete em cada dez venezuelanos estão contra esta votação.