Confrontos em grande operação de expulsão em França

RTP09 Abr, 2018, 12:00 | Mundo

Várias centenas de agentes de autoridade foram mobilizados para retirar do local os ocupantes da “zone à defendre” [zona a defender] de Norte-Dame-des-Landes.



Durante a noite, a polícia “procedeu a uma missão de manutenção da ordem”, afirmou o Ministério do Interior em comunicado. De acordo com a France Press, as forças de ordem lançaram granadas de gás lacrimogéneo em resposta a tiros e cocktails Molotov. Os ocupantes terão lançado fogo a barricadas que montaram, para retardar a polícia. Um agente da polícia terá ficado ferido num olho, de acordo com informação do Ministério do Interior.



A operação de expulsão, em si, começou às 6 da manhã desta segunda-feira.



A operação em curso deverá mobilizar durante vários dias um total de 2.500 militares e visa retirar do local todos aqueles que não têm a sua situação regularizada, declarando, por exemplo, novos projetos agrícolas.



“A operação vem executar decisões judiciais para proceder à expulsão dos ocupantes mais radicais”, garantiu o Ministério. Visa retirar “uma centena de pessoas” e vai manter-se “enquanto for necessário”, precisou o ministro do Interior Gérard Collomb na rádio Europe 1, acrescentando que cerca de “quarenta edifícios deverão ser desmantelados”.



O Governo elege este como um caso simbólico de “regresso ao Estado de Direito”.



Em comunicado, os ocupantes, conhecidos como “zadistes”, dizem que a “nossa cólera esta manhã é profunda face à lamentável confusão que representa a destruição de casas e de espaços de vida que nós construímos. Não partiremos”.



“Estas expulsões são ilegais”, considerou uma das ocupantes da ZAD que não se quis identificar à France Press, dizendo que estavam num quadro de negociação com a autarquia em busca de soluções coletivas.



A quase totalidade dos 250 zadistes que se estima estarem no local, não se regularizou por exemplo com novos projetos agrícolas, preferindo uma gestão coletiva do território e a possibilidade de criarem projetos não agrícolas.

No dia 17 de janeiro, ao mesmo tempo que anunciava o abandono de um projeto contestado de um aeroporto, o governo prometeu pôr fim à “zona de não Direito” que se estabeleceu na zona. Na altura, os zadistes alertaram que iriam levar a cabo “uma resistência física e determinada”.



Esta operação é a primeira de larga escala desde a tentativa de evacuação no outono de 2012, que se revelou um fiasco, apesar da mobilização de um milhar de agentes da autoridade.