Foi durante um protesto que, mais um sábado, juntou milhares de pessoas em Telavive.



Exigiram a demissão do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.



Os protestos repetem--se semanalmente...



Há exigência para uma mudança política. E as famílias e amigos de muitos dos reféns do Hamas querem um acordo para os libertar enquanto estão vivos.