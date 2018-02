Confrontos em Milão entre extrema-direita e antifascistas

Foto: Tony Gentile - Reuters

A Liga Norte, um partido de extrema direita, promete deportações em massa se ganhar as eleições. E os partidos de esquerda têm-se mobilizado em ações antifascistas.



As eleições legislativas em Itália são no próximo dia 4 de março. As sondagens continuam a dar vantagem à Força Itália, uma coligação de direita liderada pelo antigo primeiro-ministro Silvio Berlusconi.