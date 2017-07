Partilhar o artigo Confrontos entre polícia e manifestantes em Hamburgo na véspera do encontro do G20 Imprimir o artigo Confrontos entre polícia e manifestantes em Hamburgo na véspera do encontro do G20 Enviar por email o artigo Confrontos entre polícia e manifestantes em Hamburgo na véspera do encontro do G20 Aumentar a fonte do artigo Confrontos entre polícia e manifestantes em Hamburgo na véspera do encontro do G20 Diminuir a fonte do artigo Confrontos entre polícia e manifestantes em Hamburgo na véspera do encontro do G20 Ouvir o artigo Confrontos entre polícia e manifestantes em Hamburgo na véspera do encontro do G20